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Surse Reuters: Statele Unite intenționează să expulzeze mai mulți iranieni într-o țară din Africa

Administrația americană intenționează să expulzeze mai mulți iranieni și alți migranți în Republica Centrafricană, o țară marcată de violență și sărăcie, au declarat surse pentru Reuters.
Surse Reuters: Statele Unite intenționează să expulzeze mai mulți iranieni într-o țară din Africa
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
12 iun. 2026, 07:40, Știri externe
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Administrația Trump intenționează să-i expulzeze pe mai mulți iranieni și alți migranți în Republica Centrafricană, o țară afectată de violență și sărăcie. Printre iranienii vizați se numără și două femei care riscă să fie torturate și persecutate dacă sunt forțate să revină în Iran, au declarat pentru Reuters doi avocați și un oficial.

Acest lucru ar putea fi pus în aplicare în contextul în care Departamentul de Stat al SUA și președinția Republicii Centrafricane au ajuns recent la un acord privind acceptarea așa-numiților deportați din țări terțe.

Azil cerut în SUA

Cele două femei au fost reținute la intrarea în SUA în noiembrie 2024, însă au primit o formă de protecție odată ce au solicitat azil.

Oficialul familiarizat cu acest subiect a declarat pentru Reuters că primul zbor către Republica Centrafricană în cadrul acordului dintre cele două țări ar urma să transporte aproximativ 20 de persoane.

Și un cetățean turc, care a fugit de persecuția politică, ar putea fi și el expulzat odată cu acest prim zbor, a declarat avocatul acestuia pentru Reuters, sub condiția anonimatului.

Nu este pentru prima dată când administrația americană apelează la încheierea de acorduri cu alte țări pentru expulzarea unor persoane pe care nu le poate trimite legal în țara de origine.

Un astfel de acord a fost încheiat anterior cu Republica Democrată Congo, țara vecină cu Republica Centrafricană.

Sute de migranți ar urma să fie deportați

Persoanele deportate vor fi cazate în apartamente din Bangui, capitala Republicii Centrafricane, și nu se preconizează că vor fi repatriate imediat, a declarat oficialul pentru Reuters.

Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al Organizației Internaționale pentru Migrație a declarat pentru Reuters că agenția va „oferi asistență umanitară după sosire” migranților trimiși la Bangui, dacă acest lucru va fi solicitat de guvernul Republicii Centrafricane.

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