Papa Leon al XIV-lea anunță primele deplasări externe ale anului. Turneu în Africa și vizite în Europa

Papa Leon al XIV-lea va efectua mai multe vizite oficiale în străinătate în cursul acestui an, potrivit unui anunț făcut de Vatican, relatează Reuters.

Programul său include deplasări în Europa și Africa, care marchează primele călătorii externe importante ale suveranului pontif din 2026.

Prima vizită va avea loc pe 28 martie, când Papa Leon va merge pentru o zi în Monaco, stat situat pe Riviera Franceză. Vizita are caracter oficial și face parte din seria întâlnirilor diplomatice programate pentru acest an.

În luna aprilie, Papa va avea o deplasare în Africa, programată între 13-23 aprilie. În cadrul acestei călătorii, Suveranul Pontif va ajunge în patru state africane: Algeria, Angola, Guineea Ecuatorială și Camerun.

Programul său extern va continua în vară, când Papa Leon va merge în Spania. Vizita este prevăzută pentru perioada 6-12 iunie și face parte din agenda diplomatică stabilită pentru anul acesta.