Papa Leon al XIV-lea cere oprirea războiului din Ucraina și protejarea civililor

Papa Leon al XIV-lea a cerut sâmbătă încetarea războiului din Ucraina pentru a proteja civilii afectați de atacurile armatei rusești.
Sursa foto: Mario Tomassetti/ Vatican Media/ABACAPRESS.COM
Nițu Maria
25 ian. 2026, 17:09, Social

Papa Leon al XIV-lea a transmis, duminică dimineață, un mesaj privind conflictul din Ucraina, în contextul atacurilor rusești care afectează populația civilă, mai ales în sezonul rece.

Suveranul Pontif a vorbit în discursul său despre cât de mare este suferința oamenilor expuși lipsei de căldură și condițiilor dure de iarnă, scrie Reuters.

După rugăciunea Angelus, Papa a vorbit despre efectele dramatice ale războiului asupra civililor.

„Ostilităţile prelungite… au implicaţii din ce în ce mai grave pentru civili”, a spus Papa Leon.

El a declarat că simte o înțelegere față de victimele conflictului și a exprimat că oferă sprijin spiritual pentru cei afectați.

„Urmăresc cu tristeţe ceea ce se întâmplă, sunt aproape de cei care suferă şi mă rog pentru ei”, a mai afirmat acesta. A adăugat, de asemenea, că războiul produce „consecinţe din ce în ce mai grave pentru civili, adânceşte ruptura dintre popoare şi îndepărtează şi mai mult o pace dreaptă şi durabilă”.

În finalul discursului, Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel direct către comunitatea internațională.

„Îi îndemn pe toţi să îşi intensifice eforturile pentru a pune capăt războiului”, a spus Suveranul Pontif.

