MAI demontează clipul viral cu o femeie care distruge mașina de poliție

Clipul viral are ca scop manipularea și incitarea cetățenilor.

Clipurile false devin virale în câteva minute, deși evenimentele nu s-au întâmplat niciodată în realitate.

Clipurile care circulă masiv pe rețelele sociale prezintă scene de violență împotriva poliției care nu s-au întâmplat niciodată în realitate. Materialele sunt realizate cu programe avansate de inteligență artificială, create special să pară autentice și să provoace reacții emoționale puternice.

Fake-ul a devenit viral în câteva minute – popularitatea nu garantează autenticitatea

Un clip fals poate fi distribuit de mii de ori în câteva minute, chiar dacă prezintă evenimente inexistente. Materialele manipulatoare devin virale tocmai pentru că sunt concepute să provoace indignare și să pară credibile, avertizează MAI.

MAI cere vigilență: verificați sursa înainte să distribuiți

Ministerul Afacerilor Interne face apel la cetățeni să nu cadă în capcana manipulării: nu dați curs incitărilor, verificați sursa materialelor, studiați cu atenție imaginile și nu distribuiți ce nu poate fi confirmat.

„Materialele manipulatoare devin virale tocmai pentru că provoacă emoții puternice și sunt create să pară credibile. Clipurile sunt realizate cu programe de inteligență artificială, acțiunile nu s-au întâmplat în realitate și au scopul de a incita cetățenii la astfel de activități. Nu dați curs unor astfel de incitări și nu distribuiți clipurile false” – este mesajul postat de MAI.

Viral nu este sinonim cu adevărat, conchide MAI.

Comentariile utilizatorilor

„Bucurați-vă că nu este adevărat, că vă făcea mașina daună totală”

„Faceți ceva ca în China! Sau mai rău! Să se potolească lumea! Ce atâta libertate!” – sunt doar două dintre comentariile postate de utilizatori.