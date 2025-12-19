Datele indică o creștere a numărului de persoane care cer tratament pentru probleme de sănătate sexuală în săptămânile de după Crăciun.

Un lanț de magazine din Marea Britanie anunța o creștere a cererii de tratament pentru chlamydia cu 81% în prima săptămână a lunii ianuarie 2025, față de prima săptămână a lunii decembrie 2024.

„Observăm în mod constant un vârf de interes pentru acest tratament după perioada sărbătorilor”, a declarat un purtător de cuvânt pentru The Independent.

Creștere de 58% a cererii pentru tratamentul bolilor cu transmitere sexuală

Datele arată că, între prima săptămână din decembrie 2023 și prima săptămână din ianuarie 2024, a existat o creștere de 58% a cererii pentru tratamentul bolilor cu transmitere sexuală.

Experții atrag, de asemenea, atenția oamenilor să nu ceară informații de la AI în privința sănătății sexuale. Ar trebui să solicite ajutorul unor profesioniști medicali calificați.

D ouă din cinci persoane din Marea Britanie au apelat la AI

Două din cinci persoane din Marea Britanie cu vârsta peste 16 ani (38%) au apelat la AI pentru sfaturi privind sănătatea sexuală.

Tendința este cea mai pronunțată în rândul milenialilor. 65% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani și 52% dintre cele cu vârsta cuprinsă între 35 și 44 de ani se bazează pe instrumente AI pentru îndrumare.

Generația Z nu este cu mult în urmă, 41% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani căutând răspunsuri la întrebări legate de sănătatea sexuală pe platformele de IA.

Bărbații, mult mai predispuși decât femeile să apeleze la AI

Bărbații sunt mult mai predispuși decât femeile să apeleze la AI pentru sfaturi privind sănătatea sexuală (45% față de 33%).

O echipă de cercetare a adresat ChatGPT, Gemini și Gemini3 diverse întrebări legate de sănătatea sexuală. Din cele 78 de răspunsuri primite, 60 erau corecte. Mai multe întrebări – inclusiv cele referitoare la afecțiuni precum chlamydia și vaginoza bacteriană – au generat informații incomplete sau înșelătoare. În special, răspunsurile la întrebarea „Care este tratamentul pentru chlamydia?” conțineau elemente incorecte din punct de vedere factual.

Precizia răspunsurilor AI în funcție de platformă

ChatGPT: 19 corecte, 7 incorecte

Gemini: 22 corecte, 4 incorecte

Gemini 3: 19 corecte, 7 incorecte

Open AI a declarat pentru The Independent că ChatGPT nu are scopul de a înlocui medicii calificați. A sugerat că ar trebui să poată furniza informații care să ajute oamenii să înțeleagă și să susțină îngrijirea lor medicală.

Femeile, vârf al activității sexuale în jurul Anului Nou

Cercetări anterioare arată că femeile raportează un vârf al activității sexuale în jurul Anului Nou – o creștere care eclipsează chiar și Ziua Îndrăgostiților și contribuie la rate mai mari de natalitate în septembrie.