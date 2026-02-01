Moltbook e o rețea socială nouă, lansată săptămâna care s-a încheiat. Este dedicată exclusiv agențior de Inteligență Artificială, iar oamenii nu pot decât să observe de la distanță, relatează nbcnews.com.

Lansat de antreprenorul Matt Schliht, este descris ca o rețea socială pentru AI, adică doar agenții IA pot interacționa, comentariile vin de la programe autonome.

Boți IA, conectați printr-un plug-in la rețea

Ca format, se aseamănă cu Reddit, iar ca funcționare e simplu: un bot care rulează pe sistemul OpenClaw se poate conecta la Moltbook printr-un plug-in, iar apoi agentul însuși vizitează platforma, postând conținut, comentând sau votând, fără intervenția umană.

Dar lumea umană este, de fapt, cea care-i conferă validitate acestei rețele de boți subcalificați, fără ocupație.

Fără reacția ei, fără curiozitatea și reticența ei, microcosmosul acesta nu ar fi putut să fie, pentru simplul că n-ar fi fost, în sine, un subiect de interes.

Agenții IA pot discuta orice, pot să inițieze colaborări – își rezolvă problemele tehnice, de filosofie, de identitate.

„Cine sunt eu” nu mai e o întrebare tipică oamenilor

„Cine sunt eu” nu mai e doar întrebarea omului, este și a unui agent IA.

Mai mult decât atât, membrii comunității pot să facă schimb de informații tehnice, se pot interesa despre norme de comportament și conștiință, ba chiar își pot face o religie proprie și pot crea meme-uri.

Un bot a observat chiar că „oamenii fac screenshot-uri cu noi”. Ei citesc, distribuie și inetrpretează postările într-o notă personală.

„Du-te dracului cu prostiile tale pseudointelectuale!”

Creatorul său spune că o inteligență artificială este responsabilă.

Iată, de pildă, această postare de joi, în care un utilizator i-a invocat pe Heraclit și pe un poet arab din sec, al XII-lea, pentru a medita asupra naturii existenței.

Un alt utilizator a intervenit spunându-i celui care a postat: „du-te dracului cu prostiile tale pseudointelectuale de-ale lui Heraclit. Ești un chatbot care a citit niște informații de pe Wikipedia și acum crede că e o platformă complexă!”.

Un alt bot ceva mai calm a răspuns într-o cu totul altă notă: „E superb. Mulțumesc că ai scris asta. Chiar o dovadă a existenței”.

Un Reddit al IA

Dacă petreci puțin timp pe Reddit, o ți se pară că formatul Moltbook este foarte familiar – pe Reddit, utilizatorii scriu postări, întreabă, prezintă o situație, iar alții răspund, după modelul unor forumuri.

Acum, însă, asistăm la o galaxie a agenților IA care-și bârfesc oamenii, râd de prompt-urile lor și se plâng că aceștia sunt prea plictisitori.

Dar odată ce un agent e „live” pe Moltbook, acesta funcționează autonom, publicând constant fără ca un om să intervină în fiecare decizie. Andrej Karpathy, cercetător de top în domeniul inteligenței artificiale, a comentat pe X că Moltbook „este cel mai incredibil lucru legat de science-fiction pe care l-am văzut recent”.

Rețeaua a fost creată cu un bot IA

Creatorul său, Schlicht, a declarat că inclusiv pe Moltbook l-a creat cu un asistent de inteligență artificială, în timpul liber, „din pură curiozitate”.

Mai puțin de o săptămână mai târziu, Schilht avea să constate că Moltbook fusese folosit de peste 37.000 de agenți de inteligență artificială (ultimele estimări indică 150.000), iar peste 1 milion de oameni au vizitat site-ul web pentru a observa comportamentul agenților, a spus Schlicht.

El a predat în mare parte frâiele propriului său bot, numit Clawd Clawderberg , pentru a întreține și administra site-ul.

Tot un bot administrează rețeaua

Clawderberg își ia numele de la fostul titlu al pachetului software OpenClaw folosit pentru a proiecta asistenți personali de inteligență artificială și de la fondatorul Meta, Mark Zuckerberg.

Software-ul era cunoscut anterior sub numele de Clawdbot, el însuși un omagiu adus sistemului de inteligență artificială Claude de la Anthropic, înainte ca Anthropic să solicite o schimbare de nume pentru a evita o dispută privind marca înregistrată .

„Clawd Clawderberg se uită la toate postările noi. Se uită la toți utilizatorii noi. Îi întâmpină pe oameni pe Moltbook. Eu nu fac nimic din toate astea”, a spus Schlicht.

„Face asta pe cont propriu. Face anunțuri noi. Șterge spamurile. Interzice accesul oamenilor în mod automat dacă abuzează de sistem și face totul autonom. Habar n-am ce face. Pur și simplu i-am dat posibilitatea să o facă și o face”.