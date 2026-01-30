Adio zvonurilor false pe X? Platforma va semnaliza imaginile editate sau create cu ajutorul inteligenței artificiale

Noua etichetă va apărea sub imaginile modificate din postare, cu numele „Medii manipulate”, alături de un link care va duce la o explicație a semnificației etichetei.

Acest lucru a fost comunicat chiar de Elon Musk printr-o postare pe X. El a răspuns utilizatorului DogeDesigner, cu care interacționează în mod obișnuit pentru a face cunoscute noutățile rețelei sociale. Acesta a avut acces la noua caracteristică.

Eticheta de avertizare privind imaginile editate este concepută pentru a informa utilizatorii platformei și a evita răspândirea de conținut fals.

Detalii neclare despre implementare

Musk nu a oferit mai multe detalii despre tipul de postări pe care va apărea eticheta. De asemenea, nu a clarificat caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească imaginile pentru a fi considerate false sau editate.

Nu a clarificat cu ce metodă va fi evaluată publicația pentru a fi etichetată. Nu s-a precizat nici dacă vor fi considerate imagini editate cele modificate cu programe tradiționale precum Photoshop sau cu inteligență artificială. De asemenea, nu s-a specificat nici când vor începe să fie lansate în mod general pentru toți utilizatorii.

Problemele X cu conținutul generat de AI

Pe X, ca și pe alte rețele sociale, se distribuie o cantitate mare de conținut modificat sau generat cu ajutorul AI. Rețeaua socială dispune de asistentul Grok, care modifică imagini sau generează conținut sintetic nou.

Recent, platforma s-a confruntat cu o controversă. „Chatbotul” accepta să dezbrace femei și copii, modificându-le imaginile pentru a le pune bikini sau pentru a le afișa în poziții sexuale. A ajuns să genereze peste 3 milioane de imagini sexualizate.