Mesajul lui Bogdan Ivan, după întâlnirea miniștrilor Energiei din UE: „Energia trebuie să rămână accesibilă pentru oameni și pentru companiile din România”

Demnitarul român a transmis, luni, trei concluzii principale după participarea României la Reuniunea Alianței Nucleare și Consiliul TTE – Energie.

„Europa are nevoie de investiții”

Primul punct vizează domeniul energiei nucleare, ministrul anunțând că a prezentat Consiliului TTE inițiativa României pentru dezvoltarea unui cadru european de finanțare mai bun pentru acest segment.

„E incredibil că, în clasificarea investițiilor europene, energia nucleară este plasată în aceeași categorie cu activități precum producția de tutun și clonarea umană. Europa are nevoie de investiții, de reguli corecte și de o revizuire a taxonomiei UE, care tratează în mod nedrept această sursă strategică de energie. Am susținut măsuri concrete pentru reactoarele modulare mici și avansate”, a transmis Bogdan Ivan, printr-o postare pe Facebook.

Al doilea aspect vizează rețelele și interconectările, fără de care, spune ministrul român, Europa nu va avea nici securitate energetică, nici prețuri competitive.

„România a susținut accelerarea investițiilor în rețele și interconectări. Infrastructura energetică nu mai este doar o temă tehnică, ci una de securitate și dezvoltare strategică. Avem deja 103 milioane de euro pentru proiectul CARMEN, cu rețele smart, digitalizate și interconectate în România și Bulgaria. Dar pentru o piață energetică europeană funcțională, investițiile trebuie accelerate în toată Uniunea”, a declarat demnitarul român.

Nu în ultimul rând, a transmis ministrul, energia trebuie să rămână accesibilă pentru oameni și pentru companiile din România.

„Nu putem accepta ca prețurile mari la energie să devină noua normalitate. România va continua să susțină măsuri care protejează consumatorii și economia. Iar una dintre temele care trebuie tratate serios la nivel european este și scăderea prețului certificatelor de CO2. România are o voce tot mai puternică în deciziile europene care ne influențează direct. Obiectivul nostru este clar: mai multă energie sigură, infrastructură modernă, investiții și prețuri suportabile pentru români”, a conchis Bogdan Ivan.