De ce femeile sunt mai sceptice față de inteligența artificială decât bărbații

De la deepfake-uri sexuale până la automatizarea locurilor de muncă, unele dintre cele mai problematice consecințe ale inteligenței artificiale au afectat disproporționat femeile. În acest context, scrie Euronews, nu este surprinzător că rata de adoptare a instrumentelor AI în rândul femeilor este cu aproximativ 25% mai mică decât în rândul bărbaților. Iar acestea reprezintă sub un sfert din specialiștii AI la nivel global.

Ce explică diferențele

Cercetarea realizată de Northeastern University, bazată pe răspunsurile a circa 3.000 de persoane din SUA și Canada, identifică doi factori principalii: toleranța la risc și expunerea la el.

Rezultatele publicate în PNAS Nexus arată că femeile tind să fie mai prudente în fața situațiilor cu rezultat incert. De pildă, au preferat mai des un câștig sigur de 1.000 de dolari în locul unei șanse de 50% de a obține 2.000 de dolari sau nimic. În ceea ce privește AI, femeile au fost cu aproximativ 11% mai înclinate decât bărbații să considere că riscurile depășesc beneficiile.

Analiza răspunsurilor libere din chestionare arată că, atunci când incertitudinea dispare, diferențele de gen se reduc semnificativ. Când beneficiile AI pentru locurile de muncă erau prezentate ca sigure, atât femeile cât și bărbații aveau reacții pozitive. De asemenea, femeile cu toleranță mai mare la risc manifestau niveluri de scepticism similare bărbaților.

„Când femeile sunt sigure de efectele AI asupra ocupării, diferența de gen în susținerea AI dispare”, explică Beatrice Magistro, coautoare a studiului.

De ce femeile sunt mai expuse riscurilor AI

Autorii subliniază că scepticismul este alimentat și de realitatea economică. Femeile lucrează mai des în domenii vulnerabile la automatizare sau în posturi susceptibile de a fi completate de AI. „Consecințele pe termen lung ale AI rămân incerte, iar femeile sunt mai vulnerabile la aceste schimbări”, arată studiul.

Cercetătorii propun ca diferențele de percepție să fie luate în considerare în elaborarea reglementărilor privind AI. Ei sugerează măsuri mai puternice împotriva pierderii locurilor de muncă și mecanisme de compensare pentru persoanele afectate. De asemenea se cer acțiuni clare pentru reducerea biasului de gen în sistemele AI.