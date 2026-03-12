În Spania, impactul Inteligenței Artificiale (AI) se face simțit în distribuția alimentară și hipermarketuri. Traficul magazinelor online – în cazul Consum – a crescut cu un procent uimitor – de 693%, conform datelor companiei Deloitte, citat de presa spaniolă.

Firma s-a dezvoltat și a crescut și salariile.

La o conferință despre „Supermarketul viitorul”, specialiștii au început să vorbească despre digitalizarea businessurilor astfel încât să corespundă cu schimbările de cereri ale clienților și consumatorilor.

Așa se face că Nuria Enriquez, specialistă în transformare digitală a început vorbit despre cum lucrează la aceste „hipermarketuri ale viitorului”.

În primul rând, utilizează Inteligența Artificială în hiper-personalizarea comunicării, specifică fiecărui client.

Apoi, folosește AI pentru ca să analizeze opiniile și sentimentele, să gestioneze volumele mari de documentație internă și să automatizeze procesele repetitive.

„În supermarketul viitorului, cheia va fi să ușurăm viața clientului, oferind soluții care reduc sarcinile și economisesc timp : de la construirea automată a coșurilor de cumpărături la servicii personalizate bazate pe sănătatea, nutriția sau stilul de viață al clientului”, a explicat Enríquez.

Pentru a reuși în provocarea reprezentată de supermarketul viitorului, cooperativa mizează pe cunoaștere și date ca forță motrice a transformării.

Firma sa lucrează cu volume mari de informații ca să îmbunătățească experiența clienților, permițându-i să înțeleagă mai bine nevoile acestora, să ofere servicii mai utile și personalizate și să îmbunătățească comunicarea.

Cea mai mare provocare a sectorului nu va fi doar oferirea de produse sau servicii , ci și sprijinirea fiecărei persoane cu proximitate și personalizare , înțelegând nevoile sale actuale și anticipându-le pe cele viitoare, spune Enríquez.

Schimbarea consumatorului

La rândul său, Elena Izquierdo, partenera responsabilă de sectorul de retail la Monitor Deloitte, a explicat, pe baza studiilor firmei de consultanță, că în viitor „vom avea un consumator în schimbare, din ce în ce mai divers și cu dimensiuni multiple. Societatea și cultura sunt în continuă evoluție, iar consumatorii își vor rupe «lanțurile tradiționale», deoarece piața a trecut de la a fi condusă de ofertă la a fi condusă de cerere ”.

Conform viziunii sale, „vom avea o tehnologie exponențială care va eclipsa progresul ultimului deceniu. În plus, schimbările climatice extreme și impactul lor economic viitor vor pune presiune pe industria bunurilor de consum pentru a se transforma și a inova ”.

Pablo de la Rica, un director de Retail & Foodservice, a participat și el la întâlnire și a subliniat că cea mai mare provocare a sectorului este să răspundă unui consumator „din ce în ce mai exigent, informat și responsabil” .

Acest consumator apreciază confortul, raportul calitate-preț și alimentația conștientă și caută să aibă grijă de sine fără a sacrifica plăcerea sau angajamentul său față de mediu.

În acest sens, el a subliniat că atât brandurile, cât și distribuitorii evoluează către propuneri mai apropiate, mai oneste și mai transparente, cu scopul de a construi relații bazate pe respect și angajament, care să depășească purul tranzacțional.