Luptă Musk – Zuckerberg: 155 miliarde dolari pentru supremație

Meta își dublează cheltuielile de capital până la 135 miliarde de dolari anul acesta. Tesla va cheltui 20 miliarde de dolari pentru IA, vehicule autonome și robotică. Aproape dublu față de estimările Wall Street, anunță Bloomberg.

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a declarat că investitorii ar trebui să se aștepte la „o accelerare majoră a IA” în industria tehnologică. După revizuirea programului de IA din 2025, Meta va lansa în curând noi modele și produse.

Acțiunile Meta au crescut cu 7,9% după ce rezultatele au depășit așteptările. Afacerea puternică din publicitate a convins investitorii că cheltuielile sunt viabile.

Musk construiește fabrică de semiconductori

Elon Musk a anunțat că Tesla trebuie să-și construiască propria fabrică de semiconductori. „Vom ajunge într-un impas dacă nu construim fabrica”, a spus Musk. „Avem două opțiuni: să ajungem într-un impas sau să construim fabrica”.

Tesla va investi încă 2 miliarde de dolari în startup-ul xAI al lui Musk.

Efecte globale ale investițiilor

Cheltuielile din Silicon Valley au creat efecte în întreaga lume. Furnizorii de hardware precum Samsung Electronics și SK Hynix au raportat profituri care au crescut de câteva ori.

ASML Holding, singurul furnizor de mașini de litografie pentru semiconductori avansați, a depășit și el estimările.

„Companiile cheltuiesc bani reali pe lucruri reale”, a declarat Sanjeev Rana de la CLSA Securities Korea. „Ne aflăm într-un teritoriu necunoscut în ceea ce privește evaluările și ciclul cererii. Totul este fără precedent”.

Deficit de cipuri – risc major

Cererea enormă agravează dezechilibrul global între cerere și oferta de cipuri. Amenință să perturbe industrii precum smartphone-urile, electronicele și producția de automobile.

Apetitul pentru acceleratoarele Nvidia și AMD necesare pentru IA a depășit de mult oferta. Investitorii sunt îngrijorați de un deficit similar în memoria de bază.

Nivelurile mai ridicate de cheltuieli cresc riscul în cazul în care cererea pentru IA slăbește. După creșterea acțiunilor de anul trecut, acționarii s-au grăbit să vândă când companiile tech au dat semne de încetinire.

Microsoft a raportat cheltuieli de capital peste estimări, dar abia a îndeplinit așteptările pentru Azure. Acțiunile au scăzut cu 6,5%.

Cursa pentru cipurile HBM4 de nouă generație se intensifică. Samsung este aproape de certificarea de la Nvidia pentru cea mai recentă versiune a cipului de memorie AI.