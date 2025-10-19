Fake news cu o bătrână arestată de Poliție. MAI: borcanele cu gem „fac rating”, dar fiți atenți la detalii

Avertismentul, însoțit de imaginea falsificată, a fost publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

„Clipurile create cu inteligență artificială pot fi amuzante… dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul. Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor. Protejați-vă de dezinformare: verificați sursa înainte de a distribui, fiți atenți la detalii care nu par naturale, urmăriți canalele oficiale pentru informații sigure. Înainte să credeți, priviți cu atenție. Înainte să distribuiți, gândiți-vă dacă răspândiți adevărul sau o iluzie”, au transmis autoritățile pe rețeaua de socializare.

Polițiștii îi îndeamnă pe oameni să fie foarte atenți la informațiile pe care le primesc.

„Știm că, în această perioadă, borcanele cu gem „fac rating” — dar să știți că și noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici și ne amintim cu drag gustul acela simplu și adevărat al copilăriei. Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea și cu inima”, au precizat reprezentanții MAI.