Cătălin Predoiu transmite condoleanțe omologului său elen după moartea suporterilor PAOK în accidentul din Timiș

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis o scrisoare de condoleanțe ministrului elen al Protecției Cetățeanului, Michalis Chrysochoidis, în urma accidentului rutier din Timiș în urma căruia au murit șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic.
27 ian. 2026, 21:17, Politic

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu și-a exprimat profunda tristețe față de pierderea de vieți omenești și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate, precum și solidaritatea sa față de cei afectați de tragedie. 

În mesajul adresat omologului său elen, ministrul român a subliniat că sportul are rolul de a uni oameni și comunități prin pasiune, respect și prietenie, punctând: „că asemenea tragedii sunt resimțite dincolo de granițe”. În plus, Predoiu a subliniat și apropiere dintre România și Grecia, subliniind că antrenorul echipei PAOK Salonic este un român (n.r. Răzvan Lucescu).

„În încheiere, ministrul Afacerilor Interne a adresat omologului elen întreaga sa considerație și a transmis, în numele MAI, condoleanțe și solidaritate familiilor îndoliate și comunității sportive din Grecia”, se mai arată în comunicatul emis de MAI. 

Marți după-amiază, în urma unui accident produs pe E70. în apropierea localității Lugojel, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia, spre Franța.

