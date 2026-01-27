Cătălin Predoiu transmite condoleanțe omologului său elen după moartea suporterilor PAOK în accidentul din Timiș

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu și-a exprimat profunda tristețe față de pierderea de vieți omenești și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate, precum și solidaritatea sa față de cei afectați de tragedie.

În mesajul adresat omologului său elen, ministrul român a subliniat că sportul are rolul de a uni oameni și comunități prin pasiune, respect și prietenie, punctând: „că asemenea tragedii sunt resimțite dincolo de granițe”. În plus, Predoiu a subliniat și apropiere dintre România și Grecia, subliniind că antrenorul echipei PAOK Salonic este un român (n.r. Răzvan Lucescu).

„În încheiere, ministrul Afacerilor Interne a adresat omologului elen întreaga sa considerație și a transmis, în numele MAI, condoleanțe și solidaritate familiilor îndoliate și comunității sportive din Grecia”, se mai arată în comunicatul emis de MAI.

Marți după-amiază, în urma unui accident produs pe E70. în apropierea localității Lugojel, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia, spre Franța.