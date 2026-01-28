Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat

Avertismentul privitor la fake news a fost lansat miercuri pe Facebook. MAI avertizează că imaginile legate de anchetarea polițistului sunt false fiind realizate cu inteligența artificială.

„Semnalăm apariția unor mesaje manipulatoare, cu potențial de a produce tensiuni în comunitate, pe fondul tragicelor incidente din județul Timiș, în urma cărora un minor a fost ucis. Fotografii realizate cu aplicații de inteligență artificială, însoțite de mesaje false, sunt promovate intens de rețele de conturi de pe social media care prezintă comportament neautentic (boți și troli)”, a transmis MAI.

MAI spune că niciun polițist nu este cercetat.

„Mesajul fals este legat de presupusa acțiune a unui ofițer de poliție, care ar fi scos din locuință un suspect de infracțiunea de omor pentru a fi judecat de cetățeni, motiv pentru care polițistul ar fi acum cercetat. Este fals! Nu au existat astfel de evenimente! Suspecții de infracțiuni sunt anchetați de polițiști și procurori și judecați, dar în cadru legal, de instanțe”, a precizat MAI.

La final, MAI le recomandă cetățenilor să nu distribuie astfel de mesaje, iar dacă le primesc să le raporteze către rețeaua de socializare pe care sunt găzduite.

Un adolescent de 15 ani din satul Cenei, județul Timiș, a fost ucis de alți doi băieți de aceeași vârstă, cu ajutorul unui copil de 13 ani. Anchetatorii au spus că fapta a fost premeditată.