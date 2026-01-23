Prima pagină » Social » Cei doi tineri implicați în crima din Timiș au fost arestați preventiv

Cei doi minori implicați în crima din județul Timiș au fost arestați preventiv, a anunțat vineri Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.
Potrivit unui comunicat al Parchetului, Tribunalul Timiș a admis propunerea procurorilor și a dispus măsura arestului preventive față de cei doi inculpați minori pentru o durată de 30 de zile.

Anterior, aceștia au fost reținuți de procurori.

Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar al doilea de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Luni, în jurul orei 21.30, primul suspect, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis un băiat prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit. Crima ar fi avut loc într-un imobil de pe raza localității Cenei, județul Timiș.

Ulterior, la fața locului a ajuns și al doilea suspect. Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii.

