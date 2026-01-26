SAFE: Proiecte de 1,3 miliarde de euro pentru securitate națională, ordine publică și siguranță națională

„În actualul context de securitate și în fața provocărilor legate de metode de securitate din regiune, România are obligația să-și întărească atât capacitatea de apărare, cât și capacitatea de funcționare a statului și a societății în condiții de criză. Pentru componenta sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională din programul SAFE sunt alocate 1,3 miliarde de euro”, a declarat Bogdan Despescu.

El susține că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost constituit un grup de lucru și s-a plecat de la cerințele operaționale și corelarea lor cu cerințele tehnice și eligibilitățile europene.

„Printre proiectele pe care noi le propunem, vorbim de protecția personalului misiunii cu risc ridicat, armament și muniție de infanterie pentru toate forțele din sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, drone, sistem antidrone, mobilitate militară și vorbim aici de sprijin pentru coridoarele logistice, securizarea și fluidizarea mișcărilor esențiale, inclusiv cooperarea între instituții, capabilități de observare, identificare și sprijin operativ în condiții dificile, sisteme critice de comunicații, comandă și control și sisteme de avertizare pentru protecția civilă. Vorbim și de capabilități cibernetice, defensive și proactive, de capabilități mobile pentru asigurarea continuă a serviciilor digitale esențiale”, a declarat Despescu.

El a adăugat că, prin aceste investiții, MAI urmărește să mențină ordinea publică și protecția populației în condiții extreme, să protejeze infrastructura critică și continuitatea serviciilor esențiale, să gestioeneze evacuarea și situațiile cu victime în masă.

Secretarul de stat a spus că toate investițiile vor fi funcționale și pe timp de pace.