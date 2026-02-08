Prima pagină » Social » Accident cumplit între un camion și un microbuz de marfă pe DN 6, în Caraș-Severin: trei morți

Accident cumplit între un camion și un microbuz de marfă pe DN 6, în Caraș-Severin: trei morți

Trei persoane au murit, duminică, pe DN 6, între localitățile Cornea și Domașnea, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un camion și un microbuz de marfă.
Laura Buciu
08 feb. 2026, 16:15, Social

Potrivit ISU Caraș-Sevein, accidentul rutier s-a produs pe DN 6, între Cornea și Domașnea, fiind implicate un autocamion și un microbuz de marfă.

La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș și Punctului de Lucru Băile Herculane, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum si două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului Aeromedical Caransebeș.

În urma evenimentului rutier, din microbuz au fost extrase 3 victime decedate.

Șoferul camionului a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital de către echipajul Serviciului Județean de Ambulanță.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului.

