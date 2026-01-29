Africa de Sud: al doilea accident rutier grav într-o săptămână, soldat cu 11 morți

Accidentul a avut loc în apropierea orașului Durban, un important port de la Oceanul Indian, situat în estul Africii de Sud, în provincia KwaZulu-Natal, potrivit autorităților și serviciilor de urgență.
Potrivit Associated Press, cei 11 oameni care și-au pierdut viața au murit pe loc, iar printre aceștia s-a aflat și un copil. Mai multe persoane au fost rănite grav și au fost transportate la spital, inclusiv șoferul microbuzului, care a rămas blocat în vehicul în urma impactului.
Conducătorul camionului ar fi efectuat o manevră de întoarcere pe drum, intrând pe sensul opus și provocând impactul cu microbuzul, au precizat autoritățile locale. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma anchetei.
Accidentul s-a produs la puțin peste o săptămână după un alt eveniment rutier grav, petrecut în apropiere de Johannesburg. În acel caz, un microbuz folosit pentru transportul elevilor s-a ciocnit frontal, tot cu un camion, iar 14 copii au murit. Șoferul microbuzului a fost arestat, fiind acuzat de conducere periculoasă.
Microbuzele de tip taxi sunt principalul mijloc de transport public în Africa de Sud și sunt folosite zilnic de o mare parte a populației. Accidentele grave care implică acest tip de vehicule sunt frecvente, iar autoritățile avertizează constant asupra riscurilor din trafic.