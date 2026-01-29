Prima pagină » Știri externe » Africa de Sud: al doilea accident rutier grav într-o săptămână, soldat cu 11 morți

Cel puțin 11 persoane au murit joi într-un accident rutier produs în Africa de Sud, după ce un microbuz de transport persoane s-a ciocnit frontal cu un camion.
29 ian. 2026

Accidentul a avut loc în apropierea orașului Durban, un important port de la Oceanul Indian, situat în estul Africii de Sud, în provincia KwaZulu-Natal, potrivit autorităților și serviciilor de urgență.

Potrivit Associated Press, cei 11 oameni care și-au pierdut viața au murit pe loc, iar printre aceștia s-a aflat și un copil. Mai multe persoane au fost rănite grav și au fost transportate la spital, inclusiv șoferul microbuzului, care a rămas blocat în vehicul în urma impactului.

Primele informații despre impact

Conducătorul camionului ar fi efectuat o manevră de întoarcere pe drum, intrând pe sensul opus și provocând impactul cu microbuzul, au precizat autoritățile locale. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma anchetei.

Tragedii repetate

Accidentul s-a produs la puțin peste o săptămână după un alt eveniment rutier grav, petrecut în apropiere de Johannesburg. În acel caz, un microbuz folosit pentru transportul elevilor s-a ciocnit frontal, tot cu un camion, iar 14 copii au murit. Șoferul microbuzului a fost arestat, fiind acuzat de conducere periculoasă.

Microbuzele de tip taxi sunt principalul mijloc de transport public în Africa de Sud și sunt folosite zilnic de o mare parte a populației. Accidentele grave care implică acest tip de vehicule sunt frecvente, iar autoritățile avertizează constant asupra riscurilor din trafic.

