Sindicaliștii din MAI se opun ferm creșterii vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu

Întâlnirea la care participă sindicaliștii are legătură directă cu declarațiile recente date de premierul Bolojan și și ministrul MApN, Radu Miruță despre creșterea vârstei de pensionare a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Sindicaliștii precizează că „polițiștii și militarii nu vor fi de acord să suporte consecințele deciziilor unor oameni politici care nu au lucrat nici măcar o zi într-un astfel de sistem, pe care nu îl înțeleg și pe care îl judecă strict electoral”.

Sindicatul Europol acuzi că declarațiile publice date de cei doi oficiali sunt „departe de realitate și profund manipulatoare pentru opinia publică”, în condițiile în care Legea pensiilor militare a fost deja modificată, iar în prezent, polițiștii și militarii se pot pensiona la 60 de ani, urmând ca vârsta de pensionare să crească progresiv la 65 de ani, până în 2031.

Sindicatul atrage atenția că, în urma declarațiilor, aproximativ 25.000 de angajați (polițiști, pompieri și militari) iau în calcul plecarea din sistem prin pensionare. Sindicaliștii avertizează că și personalul tânăr din sistem „se va reorienta spre alte locuri de muncă, alegând demisia, ceea ce va duce la slăbirea gravă a capacității statului de a asigura siguranța cetățenilor”.

Polițiștii au reiterat că nu pot fi de acord cu decizia autorităților: „Nu putem fi de acord cu noi demersuri iresponsabile, cu profund caracter electoral!”, acuză sindicatul Europol.