Prima pagină » Politic » Sindicaliștii din MAI se opun ferm creșterii vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu

Sindicaliștii din MAI se opun ferm creșterii vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu

Sindicatul Europol anunță, marți, că sindicaliștii din MAI - Federația Publisind - au fost invitați să participe la o ședință de lucru alături de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.
Sindicaliștii din MAI se opun ferm creșterii vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Daiana Rob
13 ian. 2026, 17:01, Politic

Întâlnirea la care participă sindicaliștii are legătură directă cu declarațiile recente date de premierul Bolojan și și ministrul MApN, Radu Miruță despre creșterea vârstei de pensionare a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Sindicaliștii precizează că „polițiștii și militarii nu vor fi de acord să suporte consecințele deciziilor unor oameni politici care nu au lucrat nici măcar o zi într-un astfel de sistem, pe care nu îl înțeleg și pe care îl judecă strict electoral”. 

Sindicatul Europol acuzi că declarațiile publice date de cei doi oficiali sunt „departe de realitate și profund manipulatoare pentru opinia publică”, în condițiile în care Legea pensiilor militare a fost deja modificată, iar în prezent, polițiștii și militarii se pot pensiona la 60 de ani, urmând ca vârsta de pensionare să crească progresiv la 65 de ani, până în 2031. 

Sindicatul atrage atenția că, în urma declarațiilor, aproximativ 25.000 de angajați (polițiști, pompieri și militari) iau în calcul plecarea din sistem prin pensionare. Sindicaliștii avertizează că și personalul tânăr din sistem „se va reorienta spre alte locuri de muncă, alegând demisia, ceea ce va duce la slăbirea gravă a capacității statului de a asigura siguranța cetățenilor”. 

Polițiștii au reiterat că nu pot fi de acord cu decizia autorităților: „Nu putem fi de acord cu noi demersuri iresponsabile, cu profund caracter electoral!”, acuză sindicatul Europol. 

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu cere taxe mai MARI! „Erau foarte mici în România...”
Gandul
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Dmitri Medvedev l-a luat peste picior pe Donald Trump și i-a spus să anexeze Groenlanda, altfel, locuitorii ar putea vota aderarea la Rusia: „Nicio steluță nouă pe steagul SUA”
Libertatea
Leguma folosită des de români care poate intoxica organismul, conform medicului Virgiliu Stroescu: „S-a demonstrat”
CSID
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor