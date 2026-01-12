Prima pagină » Politic » Miruță: Este ultima etapă ca acest Guvern să scape cu obrazul curat

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat, luni, la Antena 3 CNN că Guvernul va folosi asumarea răspunderii pentru a trece pachetul legislativ privind reducerea cu 10% a fondului de salarii din instituțiile publice, măsură pe care o consideră ultimă șansă de credibilitate a actualului executiv.

„Bugetul real și responsabil nu poate fi conceput în acest an fără aceste reduceri de cheltuieli”, a spus Miruță, precizând că joi, în ședința de Guvern, va fi adoptat pachetul pe administrație.

Miruță: Unii trebuie să plece acasă

Ministrul a explicat că fiecare ordonator principal de credite trebuie să reorganizeze instituția pe care o conduce pentru a reduce cu 10% fondul de salarii, fără a tăia salariile de bază. „Unii trebuie să plece acasă”, a declarat Miruță.

Ministrul a adăugat că fiecare ministru decide cum aplică măsura – prin disponibilizări, reducerea sporurilor sau diminuarea funcțiilor de conducere.

Pentru Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, soluția găsită este creșterea vârstei de pensionare. „Compromisul acceptat de coaliție este să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajați, dar să contribui la efort prin creșterea vârstei de pensionare”, a explicat ministrul. În prezent, vârsta de pensionare pentru militari și polițiști este de 48 de ani.

Ierarhizarea spitalelor pe ranguri

La Sănătate, Ministerul caută soluții prin ierarhizarea spitalelor pe ranguri și modificarea sistemului de plată a gărzilor. La Educație, Miruță a precizat că s-a făcut deja o reducere cu 4-5% anul trecut, ceea ce se va lua în calcul acum.

Asumarea răspunderii va fi făcută în sesiune extraordinară a Parlamentului, săptămâna viitoare. Bugetul țării nu va fi aprobat până când aceste măsuri nu vor trece.

„Nu suntem un guvern care să spună la televizor că s-ar putea, păcălind. Trebuie ruptă pisica asta într-un fel”, a declarat Miruță.

Ministrul a exclus introducerea de noi taxe pentru populație în 2026.

