Ce este bigorexia și când ar trebui părinții să se îngrijoreze

Experții în sănătate mintală avertizează că o tulburare de imagine corporală mai puțin cunoscută devine tot mai frecventă în rândul băieților și tinerilor, potrivit HuffPost.

Cunoscută sub numele de dismorfie musculară sau „bigorexie”, afecțiunea se manifestă prin percepția distorsionată că propriul corp nu este suficient de musculos.

Similar anorexiei, care implică o imagine corporală alterată legată de greutate, bigorexia mută accentul asupra masei musculare.

Deși nivelul de conștientizare privind tulburările de alimentație a crescut, specialiștii spun că bigorexia trece adesea neobservată.

Tulburarea poate duce la exerciții fizice obsesive, diete extreme și utilizarea riscantă de suplimente sau steroizi.

Ce este bigorexia și cine este afectat

Bigorexia este o formă de tulburare dismorfică corporală axată pe mărimea mușchilor și aspectul fizic.

Persoanele afectate pot crede că arată slabe sau insuficient dezvoltate, chiar dacă sunt vizibil musculoase.

Deși poate apărea la oricine, cercetările arată că este mai frecventă în rândul adolescenților și tinerilor de sex masculin.

Un studiu din 2019 a constatat că peste unul din cinci băieți adolescenți a adoptat comportamente nesănătoase pentru a-și crește masa musculară.

Experții subliniază că tulburările de alimentație și de imagine corporală la băieți sunt adesea neobservate.

Internările legate de tulburările de alimentație în rândul bărbaților au crescut semnificativ în ultimele decenii.

De ce este adesea ignorată această tulburare

Un motiv pentru care bigorexia este trecută cu vederea este faptul că unele comportamente par acceptabile social.

Antrenamentele intense și dietele stricte sunt adesea încurajate în mediile orientate spre fitness.

Rușinea și tendința de a ascunde problema pot împiedica tinerii să ceară ajutor.

Pentru că tulburarea este mai puțin discutată, familiile pot să nu recunoască semnele timpurii de avertizare.

Medicii avertizează că bigorexia netratată poate afecta grav sănătatea fizică, echilibrul psihic și funcționarea zilnică.

Rețelele sociale și presiunea culturală

Specialiștii sunt de acord că rețelele sociale joacă un rol major în creșterea bigorexiei.

Tinerii sunt expuși constant la corpuri masculine idealizate, promovate de influenceri și celebrități.

Spre deosebire de generațiile anterioare, băieții sunt încurajați să-și expună corpul online.

Comparațiile cu imagini atent selectate și editate pot alimenta nemulțumirea și comportamentele compulsive.

Filtrele, unghiurile, pozițiile și antrenamentele profesionale nu sunt vizibile pentru public.

Acest lucru poate crea așteptări nerealiste, dificil și adesea nesănătos de atins.

Ce pot face părinții

Specialiștii recomandă discuții deschise despre imaginea corporală și influența mediului online.

Părinții sunt încurajați să explice cum sunt create imaginile de pe internet și de ce pot fi înșelătoare.

Limitarea timpului petrecut pe rețelele sociale ajută, dar educația și dialogul sunt la fel de importante.

Accentul pus pe sănătate, echilibru și valoarea personală dincolo de aspectul fizic poate reduce riscurile.

Semnele de alarmă includ exercițiile obsesive, obiceiurile alimentare rigide și retragerea socială.

Intervenția timpurie îmbunătățește rezultatele și poate preveni consecințe pe termen lung.

Specialiștii subliniază că bigorexia este tratabilă prin sprijin medical, nutrițional și psihologic.

Recunoașterea timpurie a problemei poate proteja sănătatea și calitatea vieții copilului.