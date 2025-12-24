„Crăciunul cu Iisus” generat de AI: Un ajutor spiritual sau riscuri pentru credința reală?

În acest sezon de Crăciun, tot mai mulți utilizatori aleg să converseze cu versiuni digitale ale lui Iisus create prin inteligență artificială. Acestea sunt disponibile pe platforme precum Character.AI, Talkie.AI sau în aplicații dedicate, cum este „Text With Jesus”. Aceste programe răspund la întrebări cu tematică religioasă, transmit mesaje motivante și oferă reflecții despre semnificația sărbătorii. Toate acestea vin într-un format ce imită dialogul apropiat cu o persoană cunoscută.

Potrivit Euronews, specialiștii în domeniu avertizează că această aparentă familiaritate poate induce ideea unei entități spirituale autentice. „Interacțiunea seamănă cu trimiterea unui mesaj unui prieten apropiat, ceea ce îi conferă un aer de realitate și intimitate”, explică Heidi Campbell, profesor de studii religioase și comunicare la Universitatea Texas A&M.

Iisus digital: cine influențează mesajul religios?

Experții subliniază că aceste instrumente nu sunt complet imparțiale. Modelele AI sunt antrenate pe date selectate de companii din domeniul tehnologiei. Acest lucru poate duce la interpretări religioase influențate de contexte culturale, politice sau comerciale.

„Cei care aleg materialele de antrenament ajung, indirect, să influențeze modul în care este prezentată tradiția religioasă”, atrage atenția Feeza Vasudeva, cercetătoare la Universitatea din Helsinki. Astfel, mesajul transmis poate deveni unul „global, standardizat”, desprins clar de specificul comunităților locale și de diversitatea practicilor creștine.

Riscurile sunt mai mari pentru tineri sau pentru cei cu puțină experiență în mediul digital. Aceste persoane au tendința să accepte răspunsurile AI fără a le verifica. În perioada sărbătorilor, când sensibilitatea emoțională crește, tendința de a căuta soluții rapide și reconfortante este mai pronunțată.

Recomandările specialiștilor

Experții sugerează utilizarea moderată a acestor chatboți. De asemenea, este importantă verificarea informațiilor prin surse consacrate: Biblia, îndrumarea liderilor religioși sau sprijinul comunității locale. „AI-ul poate fi un instrument suplimentar, dar nu ar trebui să înlocuiască credința sau îndrumarea spirituală oferită de oameni”, subliniază aceștia.

În concluzie, spun specialiștii, Crăciunul ar trebui să rămână un timp al conexiunilor autentice – cu familia, comunitatea și credința trăită, nu simulată.