Cum a schimbat inteligența artificială sistemul medical din Europa: Cinci transformări majore în 2025

În ultimele 12 luni, numeroase țări din Europa au adoptat soluții AI în domeniul sănătății. Acestea se folosesc de la anticiparea unor boli grave până la combaterea rezistenței la antibiotice. Finlanda, Estonia, Germania, Marea Britanie și Spania se numără printre statele care au testat și implementat astfel de tehnologii, scrie Euronews.

1.Predicția riscurilor de sănătate cu mult înainte de debutul bolii

Cercetători din Europa au creat modele AI capabile să anticipeze peste o mie de afecțiuni. Pe listă sunt incluse problemele serioase precum cancer, diabet sau infarct. Astfel ele pot fi depistate cu până la zece ani înainte de stabilirea unui diagnostic oficial. Alte aplicații lansate în 2025 pot evalua riscuri genetice rare, starea de sănătate a inimii femeilor prin analiza mamografiilor sau pot detecta biomarkeri ai stresului cronic folosind investigații uzuale.

2. Diagnostic mai rapid și mai precis

Un moment de referință a fost certificarea, pentru prima dată în Europa, a unui asistent medical AI – Prof. Valmed – capabil să sprijine medicii în procesul de diagnosticare și alegere a tratamentului, analizând volume mari de date medicale. În Marea Britanie, un stetoscop inteligent poate identifica probleme cardiace în doar 15 secunde. Alte sisteme AI ajută la scurtarea timpului de diagnostic pentru cancerul de prostată, prioritizând cazurile cu risc ridicat.

3. Monitorizare postoperatorie automatizată

În Germania, cercetătorii au folosit AI pentru supravegherea pacienților cu stenturi coronariene. Algoritmul analizează imagini ale vaselor de sânge și evaluează procesul de vindecare cu o precizie comparabilă cu cea a medicilor specialiști. Această abordare ar putea uniformiza monitorizarea după intervenții chirurgicale și reduce riscul complicațiilor cardiovasculare.

4. O nouă armă împotriva rezistenței la antibiotice

Rezistența bacteriilor la antibiotice rămâne una dintre cele mai serioase provocări pentru sănătatea publică europeană. În 2025, echipe de cercetători au început să folosească AI pentru a dezvolta tratamente inovatoare și pentru a înțelege mai bine modul în care răspunde sistemul imunitar. Pe termen mediu, se urmărește crearea de vaccinuri și terapii noi cu ajutorul modelelor avansate de inteligență artificială.

5. Reducerea birocrației și mai mult timp pentru pacienți

Pentru a diminua presiunea asupra personalului medical și a combate fenomenul de epuizare profesională, tot mai multe unități sanitare europene utilizează AI în activități administrative, precum redactarea fișelor medicale, gestionarea trimiterilor sau completarea documentelor. Mari companii tehnologice și start-up-uri europene au lansat asistenți clinici AI în Irlanda, Spania, Germania, Marea Britanie, Finlanda și alte state, cu scopul de a permite medicilor să acorde mai mult timp consultului direct cu pacienții.