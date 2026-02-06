În ce alte țări europene nu se plătește concediul medical în primele zile. Ce reguli au principalele țări UE

Regulile privind concediul medical diferă radical în Europa, iar pentru milioane de angajați o boală de câteva zile poate însemna fie protecție financiară completă, fie pierderi serioase de venit. În medie, lucrătorii europeni primesc aproximativ 65% din salariu atunci când lipsesc de la muncă din motive medicale. În realitate, însă, sistemele naționale creează diferențe uriașe: de la state care plătesc 100% din venit luni la rând, până la țări unde primele zile nu sunt plătite deloc, notează eurodev.com.

În România, de la 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu mai este plătită, măsura fiind introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 91/2025 și aplicabilă până la finalul anului 2027. După această zi neplătită, angajatorul achită indemnizația pentru zilele 2–6 de concediu medical, iar din ziua a 7‑a plata este preluată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pentru bolile obișnuite, indemnizația reprezintă aproximativ 75% din baza de calcul, în timp ce pentru accidentele de muncă și bolile profesionale se plătește integral.

Deși prima zi nu este remunerată, aceasta este considerată stagiu de asigurare și nu afectează dreptul la servicii medicale. Măsura a fost justificată de autorități prin nevoia de a reduce cheltuielile și de a limita concediile medicale fictive.

Marea Britanie

În Marea Britanie, angajații nu primesc plata concediului medical în primele trei zile consecutive de boală, perioadă cunoscută sub numele de „waiting days”. Plata oficială, denumită Statutory Sick Pay (SSP), începe de la ziua a patra și se acordă timp de până la 28 de săptămâni. SSP este o sumă fixă săptămânală și nu depinde direct de salariul angajatului, deși companiile pot oferi scheme suplimentare pentru a completa venitul. Această regulă face ca absențele scurte să fie mai puțin profitabile financiar pentru angajați.

Franța

În Franța, plata indemnizației de boală prin sistemul de asigurări sociale începe după o perioadă de trei zile de așteptare (jour de carence). Aceasta înseamnă că primele trei zile de concediu medical nu sunt plătite de sistemul public. După această perioadă, angajații primesc aproximativ 50 % din baza de calcul a salariului, cu plafoane stabilite de legislație. În practică, multe companii au scheme colective care pot suplimenta această plată, dar legislația standard prevede zilele inițiale neplătite.

Spania

În Spania, regulile depind de tipul de boală. Pentru boala comună sau non-profesională (nu accident de muncă), primele trei zile nu sunt plătite. Plata începe de la ziua a patra cu 60 % din baza de calcul a salariului până la ziua 20 și crește la 75 % de la ziua 21 încolo. Pentru accidente de muncă sau boli profesionale, plata se face de obicei din prima zi, cu 100% din baza de calcul a salariului. Această regulă înseamnă că absențele scurte din cauza unei boli obișnuite nu sunt remunerate imediat.

Italia

În Italia, concediul medical urmează un sistem similar cu Franța și Marea Britanie, cu aproximativ trei zile de așteptare neplătite înainte ca angajații să înceapă să primească indemnizația de boală. După aceste zile, plata se face inițial cu aproximativ 50 % din salariu și poate crește ulterior, în funcție de durata absenței și de vechimea în muncă. Contractele colective pot modifica aceste reguli, dar schema legală de bază include zilele neplătite inițiale.

Portugalia

În Portugalia, legislația prevede că primele zile de concediu medical pot fi neplătite, în funcție de tipul de boală și de contribuția la sistemul de asigurări sociale. Schema standard este similară cu cea din Franța sau Italia, unde plata indemnizației de boală începe după câteva zile de așteptare, iar procentul din salariu crește progresiv odată cu durata concediului. Aceasta face ca angajații să nu fie remunerați pentru primele zile scurte de boală.

Țările cu cele mai bune condiții pentru angajați

În Germania, plata concediului medical începe din prima zi dacă angajatul prezintă un certificat medical. Angajatorul este obligat să plătească salariul integral timp de până la șase săptămâni, iar după această perioadă asigurarea de sănătate continuă plata cu aproximativ 70 % din salariu. În Olanda, sistemul prevede că angajații primesc 70 % din salariu din prima zi de absență, iar plata poate continua până la doi ani, fără nicio perioadă de așteptare neplătită, potrivit Euronews.

Austria și Elveția aplică reguli similare: angajatorul sau asigurarea plătește salariul integral imediat în primele săptămâni de concediu medical, fără zile de așteptare. În Austria, șase săptămâni de concediu medical anual sunt acoperite integral, iar în Elveția, cel puțin trei săptămâni de concediu medical în primul an sunt plătite complet. Belgia urmează același principiu, oferind plata integrală din prima zi pentru angajații eligibili, în funcție de vechime și tipul contractului.

În Norvegia, plata concediului medical începe imediat prin combinarea contribuției angajatorului și a sistemului public, cu acoperire completă timp de până la 52 de săptămâni. Danemarca nu impune zile neplătite și angajatorul plătește salariul imediat, iar ulterior statul poate completa indemnizația până la aproximativ 90 % din salariu.

În Finlanda, schema standard de plată a concediului medical este de asemenea activă din prima zi, fără nicio perioadă de așteptare, la fel și în Elveția și Suedia, unde plata începe imediat, deși în Suedia se aplică o ajustare sau deducere la prima plată, în locul unei zile pur neplătite.

Astfel, țări precum Germania, Olanda, Austria, Elveția, Belgia, Norvegia, Danemarca, Finlanda și Suedia garantează că angajații primesc plata concediului medical din prima zi a absenței, fără să fie nevoie să treacă printr-o perioadă de așteptare neplătită, ceea ce oferă un nivel ridicat de protecție financiară chiar și pentru absențe scurte.