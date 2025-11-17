Fenomenul „6-7”: Ce înseamnă de fapt gestul care a devenit viral?

Expresia virală „6-7”, însoțită adesea de o mișcare simplă a mâinilor în sus și în jos, s-a răspândit rapid în cultura tinerilor, devenind un meme global în ciuda sensului său vag și schimbător, scrie Whyy.

Deși își are originea în versurile rapperului Skrilla din Philadelphia, expresia s-a transformat într-un gest jucăuș, adoptat pe scară largă de elevi, branduri și creatori de conținut online din întreaga lume.

Un vers fără un sens fix

„6-7” provine din piesa lui Skrilla din 2023, Doot Doot (6 7), ale cărei versuri fac referire la arme, „switch”-uri și cultura străzii, însă expresia în sine rămâne ambiguă.

Interpretările fanilor pornesc de la coduri polițienești inexistente și ajung la asocieri cu mediul în care a trăit artistul, însă Skrilla insistă că expresia a apărut spontan și a evoluat dincolo de intenția inițială.

Astăzi, sensul este fluid, CNN remarcând că gestul funcționează adesea ca o formă prin care tinerii se simt parte a unui grup mai mare și „mai cool”.

Ascensiunea lui Skrilla și rădăcinile sale locale

Skrilla, pe numele real Jemille Edwards, a crescut în cartierul Kensington din Philadelphia și a participat la programe comunitare înainte de a intra în muzică.

După ce a trecut prin probleme legale în adolescență, s-a dedicat muzicii, semnând ulterior cu Priority Records și pornind în primul său turneu major în 2023.

Muzica lui face frecvent trimitere la istoria personală, dificultățile cartierului și influențe culturale variate, conturând sunetul din spatele fenomenului „6-7”.

Cum a cucerit meme-ul rețelele sociale

Expresia a devenit populară pe TikTok, mai ales prin clipuri legate de baschet, în care sportivi și fani repetau „6-7” în timp ce făceau gestul caracteristic.

Videoclipuri virale cu Taylen „TK” Kinney și fani ai starului NBA LaMelo Ball au amplificat trendul, iar branduri precum McDonald’s, Domino’s și Pizza Hut au folosit meme-ul în promoții.

Pe măsură ce popularitatea a crescut, contextul original s-a estompat, lăsând în urmă un gest amuzant, ușor de imitat și ușor de recunoscut online.