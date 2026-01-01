Concertele sold-out ale anului 2026 în România

Anul 2026 sună foarte promițător la capitolul „muzică live” în România.

Trupe internaționale de renume, festivaluri de line-up și evenimente mai de nișă (pe diverse genuri muzicale) sunt pe agenda de anul acesta. Publicul român are ce să vadă: trupe rock legendare, artiști pop, spectacole diverse, din primăvară până toamna târziu.

Primăvara începe în forță. Metallica vine la Arena Națională din București, în cadrul turneului M72 World Tour într-unul dintre cele mai așteptate concerte ale anului.

Cele mai importante trupe și artiști

Metallica se va afla în România după 7 ani de absență, cu o producție spectaculoasă și cu invitați speciali: Gojira și Knocked Loose.

se va afla în România după 7 ani de absență, cu o producție spectaculoasă și cu invitați speciali: Gojira și Knocked Loose. Skillet – pe 12 sau 16 mai 2026 – la Arenele Romane – un concert cu hituri de antrenament și atmosferă live spectaculoasă.

– pe 12 sau 16 mai 2026 – la Arenele Romane – un concert cu hituri de antrenament și atmosferă live spectaculoasă. Eros Ramazzotti – Una Storia Importante World Tour – vine pe 22 aprilie la Laminor Arena, în București, într-un show plin de emoții și hituri.

– Una Storia Importante World Tour – vine pe 22 aprilie la Laminor Arena, în București, într-un show plin de emoții și hituri. Arash – 31 martie, la Sala Palatului – un cunoscut artist suedez – iranian, producător, entertainer, autor al mai multor albume de platină, atrage în fiecare an mase de fani cu muzica lui oriental-europeană.

– 31 martie, la Sala Palatului – un cunoscut artist suedez – iranian, producător, entertainer, autor al mai multor albume de platină, atrage în fiecare an mase de fani cu muzica lui oriental-europeană. Chris Isaak – 23 iunie, la Sala Palatului – este confirmat deja și promite un show de hituri nostalgice și de rock clasic.

– 23 iunie, la Sala Palatului – este confirmat deja și promite un show de hituri nostalgice și de rock clasic. Iron Maiden – 28 mai 2026, pe Arena Națională. Unul dintre cele mai așteptate show-uri al uneia dintre cele mai iubite legende heavy-metal. Trupa ajunge la București cu turneul „Run For Your Lives”, un turneu aniversar al trupei care a luat naștere în 1975 în East London.

– 28 mai 2026, pe Arena Națională. Unul dintre cele mai așteptate show-uri al uneia dintre cele mai iubite legende heavy-metal. Trupa ajunge la București cu turneul „Run For Your Lives”, un turneu aniversar al trupei care a luat naștere în 1975 în East London. Kaleo – 13 iunie, la Arenele Romane. Binecunoscutul grup islandez vine la București într-un concert plin de energie, alternative-rock.

– 13 iunie, la Arenele Romane. Binecunoscutul grup islandez vine la București într-un concert plin de energie, alternative-rock. Breaking Benjamin – 27 iunie 2026, la Arenele Romane. Un band american care cântă rock, post-grunge și hard-rock, cu o bază solidă de fani în România.

– 27 iunie 2026, la Arenele Romane. Un band american care cântă rock, post-grunge și hard-rock, cu o bază solidă de fani în România. Three Days Grace – 26 iunie, la Romexpo – trupă de rock alternativ, cu numeroase hituri și cu o și mai numeroasă bază de fani în România.

Zaz e sold-out de acum doi ani

Dar rockul, deși predominant, nu ocupă toată oferta de concerte live ale anului.

Zaz, cântăreața franceză care a dat peste cap toate topurile internaționale cu piesa ei, „Je veux”, vine pe 29 ianuarie la Sala Palatului, într-un show sold out încă de acum doi ani.

Mai au concerte în România: Emeli Sandé (3 mai, Sala Palatului), Konstantinos Argiros (5 aprilie, Sala Palatului), Max Korzh (23 mai, Arena Națională – un promițător concert urban de pop/rap).

Pe 4 ianuarie, la Sala Palatului – Concertul de Anul Nou – „Viena, La Belle Époque”, iar la Iași sunt programate evenimente de muzică de cameră și recitaluri, în cadrul festivalului „Classix”.