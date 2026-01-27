Comunicat de presă – Electroruga Buzad 2026

Între 29 și 31 mai 2026, la doar o oră de mers cu mașina din Timișoara, în locația The Village, ritmurile contemporane şi energia urbană vor merge mână în mână cu natura și tradiţiile satului bănăţean.

Primul val de artiști anunțați va aduce un mix curatorial de stiluri și generații.

La categoria Balkan, publicul se va bucura de un live act vibrant susținut de Shantel & Bucovina Club Soundsystem, în cadrul turneului Partizani Super Sonic Live Tour, un show de Balkan Pop, Global Bass, Diaspora Beats, Turkish Psychedelica și Electro.

Sub umbrela Rock and Roll, vor urca pe scenă unele dintre cele mai apreciate trupe românești: Om la lună, Implant pentru refuz și Omul cu Șobolani.

