Comunicat de presă – Electroruga Buzad 2026

Muzică balcanică, rock alternativ și energie urbană în mijlocul naturii, Electroruga Buzad revine în 2026 cu primele nume confirmate din line-up: Shantel & Bucovina Club Soundsystem, Om la lună, Implant pentru refuz și Omul cu Șobolani. Ajunsă la ediția cu numărul 4, Electroruga Buzad se pregătește a fi un festival de referință pentru județul Timiș în 2026, cu un suflu nou și experiențe unice, așa că salvează data în calendar.
Mediafax
27 ian. 2026, 17:34, Comunicate

Între 29 și 31 mai 2026, la doar o oră de mers cu mașina din Timișoara, în locația The Village, ritmurile contemporane şi energia urbană vor merge mână în mână cu natura și tradiţiile satului bănăţean.

Primul val de artiști anunțați va aduce un mix curatorial de stiluri și generații.
La categoria Balkan, publicul se va bucura de un live act vibrant susținut de Shantel & Bucovina Club Soundsystem, în cadrul turneului Partizani Super Sonic Live Tour, un show de Balkan Pop, Global Bass, Diaspora Beats, Turkish Psychedelica și Electro.

Sub umbrela Rock and Roll, vor urca pe scenă unele dintre cele mai apreciate trupe românești: Om la lună, Implant pentru refuz și Omul cu Șobolani.

