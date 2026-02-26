Electroruga Buzad lansează artileria grea: valul 2 aduce nume internaționale din techno și drum & bass

Line-up ELECTRO – Valul 2

KOLLEKTIV TURMSTRASSE (LIVE) – unul dintre cele mai influente live act-uri germane din muzica electronică, care a modelat ani la rând sunetul internațional de house și techno.

Definit printr-o evoluție stilistică continuă și schimbări curajoase de direcție, proiectul reprezintă progres artistic și profunzime muzicală — dincolo de trenduri și stagnare.

TOWNSHIP REBELLION – un label colectiv care creează muzică și experiențe din 2012, un proiect electronic german cunoscut pentru combinația sa puternică de melodic techno și energie progressive. A câștigat recunoaștere internațională odată cu setul din 2019 de la Burning Man, iar prin lansări la labeluri respectate precum Still Vor Talent (Berlin), Filth on Acid și Siamese, proiectul și-a consolidat o prezență puternică în scena underground europeană.

ANAÏS – o forță în ascensiune în drum & bass, ale cărei rădăcini românești dau un sens aparte acestui moment. Deschizătoare de drumuri pentru noua generație de artiști D&B, Anaïs, stabilită în Bristol, își canalizează dedicarea intensă pentru arta DJ-ingului către poziția de lider de scenă. Selecțiile sale dinamice și stilul energetic în care mixează fac publicul de fiecare dată să ceară mai mult și i-au adus apariții pe scenele unor evenimente de referință precum Boomtown, Let It Roll, Hospitality, DnB Allstars, Electric Woodlands și multe altele.

