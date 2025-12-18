Prima pagină » Sport » Concertele Metallica și Iron Maiden de pe Arena Națională ar putea fi anulate. LPF invocă legea și amenință cu instanța

Concertele Metallica și Iron Maiden de pe Arena Națională ar putea fi anulate. LPF invocă legea și amenință cu instanța

Arena Națională se află în centrul unui nou conflict major între fotbal și marile evenimente muzicale. Deși stadionul din București este programat să găzduiască în primăvara anului 2026 două concerte de amploare, Metallica pe 13 mai și Iron Maiden pe 28 mai, aceste date coincid cu perioada disputării ultimelor patru etape din play-off-ul SuperLigii. Concertul Metallica este deja sold-out.
Gabriel Negreanu
18 dec. 2025, 12:12, Sport

Concret, rundele decisive ale campionatului sunt programate în intervalele 2-3 mai, 9-10 mai, 16-17 mai și 23-24 mai 2026, ceea ce ridică serioase probleme de organizare pentru cluburile care folosesc Arena Națională ca stadion de joc. Situația a determinat Liga Profesionistă de Fotbal să analizeze documentele legale care reglementează administrarea arenei ce se află la Primăria Capitalei.

Descoperirea avocaților LPF

Oficialii LPF susțin că au identificat o prevedere legală clară care stabilește prioritatea sportului pe Arena Națională. Este vorba despre o Hotărâre de Guvern, prin care stadionul a fost transferat din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București, aflat în administrarea Consiliului General.

Potrivit articolului 2 din acest act normativ, autoritățile locale au obligația „să mențină destinația actuală a imobilelor, respectiv de organizare și desfășurare a activității de educație fizică și sport”.

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a explicat public că această prevedere poate fi interpretată chiar ca o interdicție pentru organizarea de evenimente non-sportive pe stadion, sau, cel puțin, ca o obligație clară de a acorda prioritate fotbalului în fața altor manifestări.

„În sens strict, dacă închiriezi Arena Națională pentru altceva decât activități sportive, încalci legea. Chiar și într-o interpretare mai largă, este inacceptabil ca sportul să nu aibă prioritate pe Arena Națională în fața oricărui alt eveniment care nu este de natură sportivă”, a transmis Justin Ștefan.

LPF ia în calcul acțiunea în instanță

În acest context, Liga Profesionistă de Fotbal urmează să notifice Primăria Municipiului București și să solicite stabilirea unor principii clare și transparente care să permită cluburilor din SuperLigă să își desfășoare activitatea în condiții normale.

Mai mult, LPF nu exclude varianta unui demers juridic radical. „Luăm în calcul inclusiv posibilitatea de a solicita instanței competente anularea contractelor de închiriere pentru cele două concerte, în măsura în care vom aprecia că avem șanse reale de câștig”, a precizat oficialul Ligii.

Dacă această inițiativă va merge mai departe, concertele Metallica și Iron Maiden, deja extrem de așteptate de fani, ar putea deveni subiectul unui litigiu de amploare, cu implicații majore asupra modului în care Arena Națională va fi utilizată în viitor.

