Cele mai influente femei din sport în 2025

Puterea reală nu se măsoară doar în trofee, ci și în capacitatea de a produce schimbări durabile arată un top al celor mai influente femei din sport în 2025. Kirsty Coventry, noul președinte al Comitetului Internațional Olimpic conduce ierarhia. Ea este „prima femeie și primul lider african al comitetului”, numire care semnalează „o dorință clară de continuitate, dar și deschiderea către reforme”.

Clasamentul, realizat de Telegraph Sport, este dedicat exclusiv femeilor care au influențat decisiv sportul mondial în anul 2025, ca sportive, antrenori sau lideri.

Influențe pe teren și în afara lui

Sportivele de elită domină clasamentul, cu Lucy Bronze pe locul al doilea, după ce a jucat Euro 2025 „cu un picior rupt”. Ea și-a folosit vizibilitatea pentru a vorbi deschis despre autism și ADHD, pe care le numește „superputerile” sale.

Pe podium se află și Ilona Maher, considerată „cea mai vandabilă sportivă din rugby”. Sportiva a atras „legiuni de fani noi” prin mesajele sale despre autenticitate și pozitivitate corporală.

Top 10 include și figuri-cheie din administrație și management sportiv. Sarah Massey, directorul Cupei Mondiale de Rugby 2025, a livrat „un moment generațional pentru rugby-ul feminin”, într-un turneu cu audiențe și asistență record. Iar în fotbal, Sarina Wiegman este prezentată „fără îndoială cea mai bună antrenoare din fotbalul internațional”. Ea a condus echipa feminină a Angliei către două titluri europene consecutive.

Numele care închid top 10

Alături de ele se regăsește Billie Jean King, descrisă drept „una dintre cele mai puternice voci din sportul feminin”. Urmează Harmanpreet Kaur, căpitanul Indiei la cricket, arhitecta unui succes care „reprezintă o schimbare seismică”.

Top 10 este completat de una dintre cele mai puternice figuri din fotbalul englez, Alison Brittain, președinta Premier League. Fotbalista britanică Chloe Kelly, remarcată pentru performanță, dar și pentru impactul din afara terenului, se situează pe locul al nouălea. Clasamentul este închis de Ellie Kildunne, jucătoare de rugby devenită imaginea Angliei la Cupa Mondială din acest an.

Dincolo de performanță

Realizatorii topului subliniază că acesta nu recompensează doar performanța, ci mai ales impactul. „Sportivele care își folosesc platforma pentru a aduce în prim-plan probleme importante” și liderii „cu puterea de a produce schimbări”, spun analiștii britanici.

Serena Williams, în afara top 10

Dincolo de primele zece locuri, clasamentul reunește alte nume cu greutate din sportul mondial. Serena Williams, pe locul 13, și Emma Răducanu, pe 14, rămân repere ale tenisului feminin. De pe locul 17, baroneasa Tanni Grey-Thompson, fostă mare campioană paralimpică, continuă să fie o voce influentă în sport și în politicile publice.

Administrație, ring și activism

Pe plan administrativ, Laura McAllister, vicepreședină a UEFA, ilustrează rolul tot mai important al femeilor în structurile de conducere. În sporturile de contact, Katie Taylor (locul 39) reprezintă un etalon al boxului feminin. Lista include și activiste precum Sharron Davies (locul 43), fostă înotătoare, cunoscută pentru pozițiile sale ferme pe teme de echitate în sport.

O voce incomodă pentru FIFA, pe locul 25

Un caz aparte este Lise Klaveness de pe locul 25, președinta Federației Norvegiene de Fotbal. Lise este una dintre cele mai vocale critice ale FIFA. Ea a luat poziții publice împotriva Cupei Mondiale din Qatar și a modului în care a fost atribuit turneul din 2034 Arabiei Saudite. Recent, a cerut și excluderea Israelului din competițiile internaționale.

Alegerea sa, în 2025, în Comitetul Executiv UEFA i-a consolidat statutul de una dintre cele mai influente voci feminine din fotbalul european.