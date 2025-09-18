Industria Nostalgiei. Iron Maiden ia piese memorabile și le face și mai memorabile în turneul „Run for your Lives”, care va ajunge și la București, în mai, anul viitor

Pionierii heavy-metal-ului britanic (alături de Judas Priest și Black Sabbath), singura trupă care a susținut un concert în Antarctica (privat, ce-i drept), Iron Maiden anunță un mega-concert în România, în cadrul turneului „Run for your lives”, conceput special pentru aniversarea a 50 de ani de existență a trupei.

Epicele lor piese vor suna în București pe Arena Națională în 28 mai 2026 – un setlist extraordinar, doar cu piese memorabile, (pentru inițiații nostalgici – o nebunie, iar pentru tineri – o epocală ocazie de creat amintiri), o cerere incredibilă de bilete, toate concertele sold-out și peste un milion de spectatori.

„Am decis să revenim la cât mai multe festivaluri”

O prezentare fabuloasă scrisă de Steve Harris reține că „întreaga trupă dorește să le mulțumească fanilor pentru primirea extraordinară pe care i-au făcut-o în prima parte a turneului”.

„Întotdeauna ne-a plăcut să cântăm la festivaluri, mai ales pentru că avem ocazia să ne adresăm și unor oameni care nu au venit special pentru noi și ne place această provocare.

De aceea, am decis să revenim la cât mai multe festivaluri mari de Metal în această perioadă.

În plus, vom cânta pe stadioane în Grecia, România, Slovacia și Bulgaria, unde nu am ajuns anul acesta, dar unde ne-a plăcut mereu să concertăm pentru fanii pasionați de acolo”.

Un spectacol epic, de anduranță

Este un spectacol cu adevărat special, un spectacol copleșitor, iar managerul Rod Smallwood nu se sfiește să-l denumească „poate chiar cel mai bun turneu” al trupei.

Trupa mai are programate concerte în Germania, Franța, Italia, pe legendarul stadion San Siro – prima trupă metal care concertează pe acest stadion. Concertul din Paris va fi cel de-al 31-lea din toată cariera lor. „Orașul a fost mereu special pentru noi, încă din prima vizită cu KISS, în 1980”, scrie Smallwood.

Trupa face un apel insistent la public pentru a-și limita drastic folosirea telefoanelor mobile la concertele sale, pentru o experiență îmbunătățită.

„Dacă-l vedeți pe unul mai special, spuneți-i politicos să-și bage telefonul acolo unde nu răsare soarele”

„Îi încurajăm pe fani să facă la fel la toate concertele noastre din 2026.

La Paris, în mod special, vom colabora cu compania Yondr, care creează spații fără telefoane, oferind fanilor un săculeț securizat și încuiat, astfel încât să își poată păstra telefonul asupra lor, dar fără a-l putea folosi.

Acest sistem va fi implementat pentru beneficiul vostru, al fanilor noștri minunați, și sunt sigur că, la fel ca și noi, nu veți vrea să urmăriți filmarea cu mii de ecrane de telefoane în cadru.

De aceea, pentru a ajuta echipa noastră de filmare, vom face ca întreaga zonă de pe terenul La Défense să fie complet fără telefoane, astfel încât concertul – și, bineînțeles, voi, publicul – să arătați fenomenal pe cameră!

În restul arenei, le cerem fanilor să-și păstreze din nou telefoanele în buzunar și să se bucure de spectacol „în momentul prezent”, în loc să încerce să filmeze și să-i deranjeze pe cei din jur.

Așa că, dacă un „așa-zis” fan de lângă voi se crede special și încearcă să filmeze ce vrea el, vă rugăm să-i spuneți – foarte politicos, desigur – să bage telefonul acolo unde nu răsare soarele”!, scrie Smallwood .

De asemenea, tot în mai, anul viitor, Arena Națională va fi închisă pentru concertul Metallica.