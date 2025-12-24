Prima pagină » Politic » Mesajul de Crăciun al lui Ilie Bolojan pentru români

Mesajul de Crăciun al lui Ilie Bolojan pentru români

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Crăciun. El le-a urat românilor sărbători fericite.
Mesajul de Crăciun al lui Ilie Bolojan pentru români
Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
24 dec. 2025, 20:53, Politic

Mesajul a fost trimis pe Facebook.

„Sărbători fericite! Hristos s-a născut! Vă doresc tuturor un Crăciun liniștit, cu sănătate, speranță și credință într-un viitor mai bun”, a transmis șeful Guvernului.

Luni, premierul Ilie Bolojan a vorbit la Antena 3 CNN despre programul pe care îl are de Căciun. Întrebat dacă i-a scris lui Moș Crăciun, Bolojan a răspuns sec că nu și că nu o va face.

La întrebarea dacă își dorește ceva de sărbători, premierul a afirmat că vrea câteva zile de liniște.

„Și îmi doresc ca țara noastră, din poziția în care sunt acum, să treacă cu bine și peste lunile următoare, pentru că am încredere în România, am încredere în românii și putem mult mai mult decât am demonstrat până acum”, a adăugat prim-ministrul.

Bolojan a mai fost întrebat ce va face de sărbători și a dezvăluit că în prima zi de Crăciun va fi acasă. De obicei, premierul nu colindă, în schimb se duce „la mama”, iar acasă primește colindători, prieteni sau artiști locali.

De asemenea, Ilie Bolojan a spus că nu gătește, iar printre produsele favorite de Crăciun a enumerat cele tradiționale, de porc și sarmale.

Recomandarea video

EXCLUSIV Figurile legionarilor Radu Gyr, Mircea Vulcănescu și Valeriu Gafencu au fost șterse de pe capela unei biserici ortodoxe din București la doar două zile după o investigație G4Media
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
Libertatea
Ce e interzis să faci pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, pentru a ține norocul în casă
CSID
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor