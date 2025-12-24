Prima pagină » Social » Moș Crăciun a ajuns la Aeroportul Otopeni. VIDEO

Moș Crăciun a ajuns la Aeroportul Otopeni. VIDEO

Moș Crăciun se află în Aeroportul Otopeni și verifică lista cu cei cuminți.
Andreea Tobias
24 dec. 2025, 21:27, Social

Personajul emblematic al sărbătorilor a inspectat toate cadourile și, între timp, a reușit să scoată copilul interior chiar și din cei mai serioși adulți. Atmosfera de sărbătoare a cuprins întregul aeroport.

Moș Crăciun s-a pregătit de decolare pentru a împărți darurile celor care au fost cuminți pe parcursul anului.

Mesajul transmis de Aeroportul Henri Coandă aduce spiritul sărbătorilor atât pentru călătorii care pleacă, cât și pentru cei care sosesc în țară pentru a petrece Crăciunul alături de familii.

Magia Crăciunului la aeroport

Atmosfera de sărbătoare din aeroport a transformat spațiul obișnuit de tranzit într-un loc magic. Călătorii au fost întâmpinați de decorațiuni festive și de prezența lui Moș Crăciun.

Moșul a dirijat avioane. Apoi, în aerorport a împărțit îmbrățișări și cadou. Chiar și bomboane pentru cățeluși.

