Aeroportul Otopeni: unele zboruri pot înregistra întârzieri la decolare

Traficul aerian din București se desfășoară sâmbătă dimineață în condiții de iarnă, însă zborurile programate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional București Băneasa au loc conform programului oficial. Informația a fost confirmată de Compania Națională Aeroporturi București printr-un comunicat.
Reprezentanții CNAB au transmis că pistele, căile de rulare și platformele sunt funcționale, iar aeroporturile sunt pregătite pentru desfășurarea operațiunilor aeriene fără întreruperi majore. Potrivit anunțului, echipele de intervenție acționează constant cu utilajele proprii pentru a preveni acumularea stratului de zăpadă sau gheață și pentru a menține suprafața de mișcare în parametri optimi.

Aeronavele aterizează și decolează în siguranță, iar nicio cursă nu a fost anulată din motive meteo, deși temperaturile scăzute și precipitațiile complică operațiunile la sol.

Compania atenționează totuși pasagerii că pot apărea situații punctuale în care zborurile suferă întârzieri la decolare. Acestea sunt generate de procedurile de degivrare, operațiune necesară în perioadele de îngheț pentru siguranța zborului. Degivrarea se efectuează după îmbarcarea pasagerilor, motiv pentru care plecările pot fi decalate cu câteva minute.

În prezent, infrastructura este complet deschisă, iar autoritățile dau asigurări că traficul rămâne stabil, în ciuda condițiilor meteorologice dificile. Sistemele de deszăpezire și degivrare sunt menținute în funcțiune, iar personalul dedicat lucrează pentru ca pasagerii să nu resimtă întârzieri majore.

Pentru informații actualizate în timp real, pasagerii sunt îndemnați să consulte pagina oficială a aeroporturilor din București, unde este afișat statusul fiecărui zbor din programul zilei.

CNAB reamintește că, pe durata iernii, inclusiv în perioade fără ninsori abundente, pot apărea situații imprevizibile generate de îngheț, astfel că monitorizarea permanentă și adaptarea programului de intervenție sunt esențiale pentru siguranța traficului aerian.

