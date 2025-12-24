Cum a ajuns o instituție militară din SUA să anunțe anual unde este sania lui Moș Crăciun. Monitorizarea se face cu avioane și sateliți

NORAD (Comandamentul Apărării Aerospațiale Nord-Americane) urmărește sania lui Moș Crăciun în fiecare Ajun, printr-o platformă dedicată. La operațiune participă membri ai comandamentului și voluntari care utilizează informații de la sateliți și avioane de vânătoare.

Ambasada SUA la București a relatat modul în care a apărut această tradiție. Conform sursei menționate, în 1955, un ziar din Colorado Springs a publicat un anunț cu un număr de telefon la care copiii puteau să-l sune pe Moș Crăciun. O mică greșeală de tipar a făcut însă ca apelurile să ajungă, în mod neașteptat, la Comandamentul Apărării Aeriene Continentale (CONAD), instituția militară însărcinată cu supravegherea cerului în timpul Războiului Rece.

Telefonul a început să sune la instituția militară, iar militarii au intrat în jocul copiilor.

„Curând, telefonul a început să sune fără oprire. De cealaltă parte a firului erau copii nerăbdători, întrebând cu emoție: Moș Crăciun vine curând?. În loc să închidă, ofițerul de serviciu, colonelul Harry Shoup, a ales să intre în spiritul sărbătorilor. Împreună cu echipa sa, a început să le ofere copiilor informații despre traseul lui Moș Crăciun, folosind datele radar disponibile”, a povestit Ambasada SUA pe Facebook.

Moș Crăciun, monitorizat de militari și de copii

Ce a pornit ca o întâmplare neașteptată s-a transformat rapid într-o tradiție anuală.

„Astăzi, povestea continuă sub coordonarea NORAD (Comandamentul Apărării Aerospațiale Nord-Americane), care urmărește sania lui Moș Crăciun în fiecare Ajun, printr-o platformă dedicată, cu ajutorul voluntarilor, sateliților și chiar al avioanelor de vânătoare. Dintr-o simplă greșeală tipografică s-a născut una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Crăciun din Statele Unite, o dovadă că bunătatea, imaginația și un strop de magie pot transforma orice moment într-o poveste memorabilă”, au mai relatat cei de la ambasadă.

Traseul lui Moș Crăciun poate fi urmărit aici: https://www.noradsanta.org/en/