Speranță în lupta cu microplasticele: Un nou tip de plastic se dizolvă în apa de mare în doar o oră

O echipă de cercetători japonezi a creat un nou tip de plastic care rămâne rezistent în utilizarea zilnică, dar dispare rapid în apa de mare, scrie Ecoticias.

Inovația ar putea reprezenta un pas important în reducerea poluării pe termen lung cu plastic și microplastice în oceane.

Dezvoltat de cercetători de la RIKEN și Universitatea din Tokyo, materialul este realizat din celuloză de origine vegetală.

Testele de laborator au arătat că bucăți mici de material se dizolvă în apă sărată în aproximativ o oră, fără a lăsa reziduuri de microplastice.

Un plastic biodegradabil fără microplastice

Spre deosebire de multe plastice etichetate drept biodegradabile, acest material nu se fragmentează lent în particule microscopice.

În schimb, contactul cu sarea determină descompunerea lui în componentele de bază, care pot fi digerate natural de bacterii.

Cercetătorii au constatat că plasticul se descompune și în sol sărat în doar câteva zile, nu în decenii.

Această degradare rapidă contrastează puternic cu plasticul convențional, care persistă în ecosisteme timp de generații.

Dezvoltarea vizează direct problema microplasticelor, detectate deja în oceane, sol, alimente și chiar în sângele uman.

Cum declanșează sarea descompunerea

Plasticul este bazat pe carboximetilceluloză, un derivat al pastei de lemn produs deja la scară industrială.

Această celuloză se leagă de un polimer cu sarcină pozitivă, formând o rețea stabilă susținută de așa-numitele „punți de sare”.

Când materialul intră în contact cu apa de mare, aceste legături slăbesc, iar structura se destramă.

Pentru a îmbunătăți flexibilitatea, cercetătorii au adăugat clorură de colină, un compus organic sigur pentru consum alimentar.

Prin ajustarea cantității, echipa a obținut folii de la rigide la foarte flexibile.

Unele mostre s-au putut întinde până la 130% din lungimea inițială fără să se rupă.

Utilizări posibile și provocări rămase

Datorită ingredientelor ieftine, biodegradabile și aprobate pentru contactul cu alimentele, ambalajele sunt principala aplicație vizată.

Materialul ar putea fi folosit pentru pungi, folii sau recipiente similare celor din comerț.

Totuși, o provocare importantă este prevenirea degradării premature în medii umede.

Cercetătorii testează în prezent straturi protectoare subțiri, care se dizolvă doar în condiții foarte sărate, precum apa de mare.

Deși nu înlocuiește reducerea consumului de plastic sau reciclarea, materialul ar putea limita impactul asupra mediului.