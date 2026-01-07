Cele cinci locuri din casă unde ești expus la cele mai multe microplastice cancerigene

Dr. Paul Saladino, influencer în domeniul sănătății și fost psihiatru, citat de Daily Mail, a dezvăluit cele mai importante cinci locuri din casă în care ești cel mai expus la microplastice.

„Acestea sunt cele mai mari cinci surse de expunere la microplastice din viața dumneavoastră. Aceste cinci lucruri vă determină să ingerați milioane de microplastice, probabil în fiecare zi”, avertizează Saladino.

1. Paharele de cafea din hârtie

Paharele de unică folosință par a fi din hârtie la exterior. Sunt căptușite la interior cu un strat subțire de plastic pentru a le face impermeabile.

Când se toarnă lichide fierbinți în interior, căldura provoacă degradarea acestei căptușeli. Eliberează particule microscopice care sunt apoi ingerate imediat.

Cercetările au arătat că un pahar de unică folosință poate elibera mii de particule de microplastic.

2. Pliculețele de ceai din plastic

Plicurile de ceai moderne de calitate superioară sunt adesea fabricate dintr-o plasă de plastic cu aspect mătăsos, din nailon.

Când sunt scufundate în apă clocotită, temperatura ridicată accelerează descompunerea polimerilor plastici.

Studiile au arătat că un singur pliculeț de ceai din plastic poate elibera miliarde de nanoparticule într-o singură ceașcă de ceai. Cantitatea depășește cu mult nivelul din apa de la robinet.

3. Conservele alimentare

Interiorul majorității conservelor de alimente și băuturi este acoperit cu un strat de rășină epoxidică. Adesea este fabricat din plastic care conține bisfenol, o substanță chimică nocivă.

În timp, mai ales când conserva conține alimente acide, sărate sau grase, stratul se poate degrada. Eliberează particule de microplastic și nanoplastice, indiferent dacă sunt încălzite sau nu.

4. Plăcile de tăiat din plastic

Actul zilnic de a tăia alimentele pe o placă din plastic este o sursă majoră de microplastice. Abraziunea directă cu un cuțit ascuțit produce particule.

Fiecare atingere de cuțit răzuiește mici particule de plastic care se încorporează în alimente. O persoană ar putea ingera zeci de milioane de particule de microplastic anual doar din acest obiect.

Problema se agravează în timp, pe măsură ce placa devine mai veche.

5. Biberoanele din plastic

Multe biberoane sunt fabricate din polipropilenă, un tip de plastic durabil. Când sunt supuse proceselor standard de sterilizare, precum fierberea în apă, ele eliberează milioane de particule de plastic pe litru.

Sugarii sunt deosebit de vulnerabili la aceste particule. Greutatea corporală redusă îi expune la inflamații, tulburări hormonale și probleme de dezvoltare neurologică.

Ce sunt microplasticele

Microplasticele sunt fragmente minuscule de plastic, invizibile cu ochiul liber sau de până la 5 milimetri. Rezultă din degradarea plasticului.

Cercetările privind răspândirea lor au descoperit particule în testicule, rinichi, ficat, placentă și chiar în prima mișcare intestinală a unui nou-născut.

Studii anterioare au descoperit că creierul uman conține 0,5% microplastice în greutate – aproximativ 7 grame, greutatea unei linguri de plastic.

Efecte grave asupra sănătății

Microplasticele au fost implicate în dezvoltarea unei lungi liste de boli cronice:

Alzheimer

Boli de inimă

Accident vascular cerebral

Unele tipuri de cancer

Moarte prematură

În septembrie, oamenii de știință de la Universitatea din Rhode Island au descoperit că microplasticele și nanoplasticele se pot acumula în creier și pot declanșa afecțiuni similare cu Alzheimer.

Un studiu făcut în Italia în 2024 a constatat că pacienții la care s-au detectat microplastice într-o arteră majoră se confruntau cu un risc mai mare de atac de cord, accident vascular cerebral sau deces în decurs de trei ani.

Cum reduci expunerea

„Reducerea expunerii la microplastice vă va îmbunătăți semnificativ sănătatea”, spune Saladino.

Recomandările includ:

Limitarea utilizării plasticului de unică folosință

Alegerea recipientelor din sticlă sau metal

Evitarea plasticului în prepararea alimentelor

Spălarea mai rar a hainelor sintetice în apă rece

Alegerea alimentelor integrale

Filtrarea apei de la robinet

Problema se agravează

În februarie 2025, oamenii de știință de la Universitatea din New Mexico au dezvăluit o creștere a poluării cu microplastice de-a lungul timpului.

Persoanele care au murit în 2024 aveau niveluri semnificativ mai mari de microplastice în creier decât cele care au decedat în 2016.