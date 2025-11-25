FCSB – Feyenoord: Campioana speră ca fanii să umple Arena Națională

În ciuda performanțelor fluctuante, oficialii FCSB speră ca renumele european al lui Feyenoord să genereze un interes considerabil din partea publicului.

Cu mai mult de două săptămâni rămase până la fluierul de start, FCSB a demarat deja procesul de vânzare a biletelor pentru meciul de la Arena Națională. Strategia de prețuri este concepută pentru a fi accesibilă. Prețul biletelor începe de la 40 de lei în zona superioară a peluzelor, o măsură menită să încurajeze o prezență masivă a fanilor.

Conform anunțului oficial al clubului, tichetele pot fi achiziționate din mediul online. Pentru cei care preferă achiziția fizică, casele de bilete ale stadionului vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

Structura tarifară pentru meciul cu Feyenoord:

Peluze (inelul 3): 40 lei

Peluze (inelul 2): 50 lei

Peluze (inelul 1): 60 lei

Tribuna 2 (inelele 2 și 3): 75 lei / 100 lei

Tribuna 1 (inelele 2 și 3): 75 lei / 100 lei

Tribuna 2 (inelul 1): 125 lei

VIP 3: 200 lei

VIP 2: 300 lei

VIP 1: 500 lei

Pentru a încuraja prezența familiilor la stadion, copiii cu vârsta de până la 7 ani beneficiază de acces gratuit. Condiția este să fie însoțiți de un adult posesor de bilet.

Declarațiile lui Gigi Becali, analizate de presa din Serbia

Patronul FCSB, Gigi Becali, a provocat din nou vâlvă în media internațională. Anunțarea publică a formației de start cu mult înaintea partidei din Serbia a fost catalogată de jurnaliștii sârbi drept o mișcare neașteptată și controversată, subliniind că astfel de dezvăluiri sunt atipice pentru fotbalul european de înalt nivel. Totuși, această abordare se aliniază stilului caracteristic al lui Becali, care menține constant echipa în centrul atenției mediatice.

Un stadion plin, rămâne o provocare pentru FCSB

Deși evoluează pe cea mai mare arenă sportivă din România, FCSB nu a reușit să umple Arena Națională la niciun meci din actualul sezon. Performanțele sub așteptări au diminuat interesul fanilor, însă meciul cu Feyenoord este văzut ca o oportunitate de a schimba această dinamică. Calibrul adversarului, miza sportivă ridicată și prețurile rezonabile sunt considerate factorii cheie care ar putea mobiliza suporterii.

Un rezultat favorabil este vital atât pentru moralul echipei, cât și pentru a păstra șanse matematice în competiția europeană. Sprijinul unui stadion plin ar putea oferi impulsul necesar într-o campanie dificilă, iar clubul intenționează să intensifice comunicarea în perioada următoare pentru a transforma partida într-un adevărat eveniment fotbalistic.