FCSB termină la egalitate, 1 – 1, meciul cu Petrolul Ploiești

FCSB a venit după o singură înfrângere în precedentele șase etape (1-2 cu Metaloglobus), interval în care a obținut patru victorii și o remiză. Formația bucureșteană domina campionatul la capitolele ofensive: 293 de șuturi expediate, 109 cornere, și cel puțin un gol înscris în 14 dintre cele 16 partide disputate.

Totuși, s-a „împiedicat” de Petrolul Ploiești care s-a bazat pe organizare și pragmatism.

FCSB a înscris în minutul 11 prin Alexandru Stoian, dar a fost egalată la debutul reprizei a doua, în minutul 47. Pentru Petrolul a înscris Robert Sălceanu.

Prahovenii rămân neînvinși în ultimele șase runde (două victorii, patru egaluri), deși au cu cel mai slab atac din competiție.

După meciul de sâmbătă seara, FCSB este pe locul 10, având 21 de puncte, iar Petrolul este pe 12, cu 16 puncte.

În următoarea etapă, FCSB merge în deplasare la Farul. Petrolul joacă acasă împotriva lui Metaloglobus.