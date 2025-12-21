FCSB – Rapid București 2-1, în etapa 21 din Superliga. Echipa lui Becali își învinge rivala în ambele meciuri dintr-un sezon

Pentru campioană au înscris Darius Olaru (minutul 24) și Florin Tănase (minutul 75, penalty), în timp ce pentru giuleșeni a marcat Alex Dobre (minutul 86, penalty).

Meciul dintre FCSB și Rapid București a avut loc în etapa 21 din Superliga, sezonul 2025/2026.

„Suntem într-o formă bună și trebuie să arătăm asta la ora meciului, ca să câștigăm. E foarte important pentru noi să câștigăm acest meci. Sper să ne descurcăm bine și să luăm cele trei puncte. Sper să-i facem fericiți pe fani înainte de Crăciun.

E un derby, un meci greu pentru noi. Dar sper să câștigăm și să-i bucurăm pe suporteri. Sper să avem cât mai mulți suporteri lângă noi. Avem nevoie de ei mai mult ca niciodată.

Cred că în acest tip de meciuri nu e nimeni favorită și nu contează rezultatele din etapele precedente. E un derby. Sunt șanse egale. Nimeni nu știe ce va decide acest meci. Dar micile detalii fac diferența în astfel de partide.

Rapid e o echipă bună, s-au descurcat bine în acest sezon. Dar pentru mine contează echipa mea. Contează să ne facem jocul. Trebuie să fim concentrați de la început până la final”, a spus înaintea meciului Elias Charalambous.

„Mă bucur, mă bucur foarte mult pentru că avem nevoie, cum am spus și în ultimele meciuri pe care le-am avut acasă, de un arbitru cu experiență.

Acest meci nu este un meci test, noi cam știm ceea ce vrem, îi cunoaștem pe toți jucătorii, pentru ei este un test în fiecare zi, la fiecare meci sau antrenament.

Pentru noi este important să avem rezultate pozitive, după aceea vom vedea ce se întâmplă cu celelalte echipe. Este ultima impresie din acest an, dar mai sunt meciuri de jucat.

Este important că suporterii noștri anul acesta au venit în număr foarte mare în deplasări, trebuie să îi răsplătim cu joc și cu un rezultat pozitiv. Vă spun sincer, nu mi-aș fi dorit să mă opresc, poate o pauză competițională, dar mi-aș fi dorit să îi am în continuare, să pot să corectăm ceea ce nu am făcut bine până acum”, a transmis Costel Gâlcă.