FCSB–Dinamo, derby sub tensiune: Becali, anunț tranșant despre echipă

Sub presiune sporită înaintea confruntării dintre FCSB și Dinamo, programată pe 6 decembrie 2025, pe Arena Națională, patronul FCSB, Gigi Becali, a făcut o declarație surprinzătoare. Acesta a anunțat că nu va mai fi prezent la meciurile echipei sale, cu excepția unor circumstanțe "cu totul ieșite din comun". Decizia lui Becali vine în urma unei înfrângeri semnificative suferite de FCSB în Cupa României, scor 0-3 împotriva UTA Arad, un rezultat care a scos la iveală tensiuni interne accentuate.
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAXFOTO
Victor Dan Stephanovici
04 dec. 2025, 10:40, Sport

Partida cu UTA, desfășurată pe 3 decembrie, a reprezentat un moment dificil pentru formația antrenată de Charalambos și l-a determinat pe Gigi Becali să ia o decizie tranșantă: renunță să mai fie prezent în tribune la meciurile echipei sale.

În urma acestei înfrângeri, FCSB a coborât pe locul al treilea în clasamentul grupei, acumulând doar 3 puncte, în timp ce UTA ocupă prima poziție cu 4 puncte.

Gigi Becali și-a motivat decizia afirmând: „“Cel mai urât lucru ca patron e să te duci la meci, să iei bătaie și să te întorci acasă. Eu nu vreau. Stau în pat frumos, mă relaxez.”

Încredere consolidată înaintea duelului cu rivalii

În ciuda rezultatului recent, conducătorul FCSB își menține un nivel ridicat de încredere înaintea derby-ului cu Dinamo.

„N-am decât să iau 3 puncte! Echipa și-a revenit. Tănase, Olaru – toți sunt bine. Iar Dinamo nu are cum să fie peste noi. Niciodată în viața vieților lor!”, a declarat Becali pentru Digi Sport.

Se anticipează o atmosferă electrizantă pe Arena Națională, unde suporterii ambelor echipe au pregătit momente speciale pentru una dintre cele mai așteptate partide ale sezonului.

Decizia lui Becali, o strategie de motivare a echipei?

Anunțul patronului a stârnit dezbateri în rândul analiștilor. Unii consideră gestul o formă de protest față de performanțele slabe, în timp ce alții îl văd ca pe o încercare de a diminua presiunea mediatică asupra sa. Există și părerea că Becali își dorește astfel să motiveze jucătorii înaintea unui meci crucial.

Indiferent de interpretare, mesajul transmis echipei este unul clar: FCSB nu are permisiunea de a greși în derby.

Pe lângă rivalitatea istorică, confruntarea de sâmbătă vine într-un moment crucial pentru FCSB, care are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a calma spiritele interne și pentru a recâștiga sprijinul fanilor.

