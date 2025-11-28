Gala Mari Sportivi Prosport. Mesajul lui Gică Popescu, înainte de Farul – FCSB: „Așa, avem șanse mari să câștigăm”

Gică Popescu, președintele de la Farul Constanța, a fost prezent la Gala Mari Sportivi ProSport și le-a transmis celor de la FCSB un mesaj neașteptat, înaintea meciului care poate hotărî componența play-off-ului.

Mai exact, fostul internațional român nu s-a ferit să admită că își dorește ca elevii lui Mihai Pintilii și Elias Charalambous să vină obosiți la meci, după partida pierdută la Belgrad, 1-0 cu Steaua Roșie Belgrad.

Gică Popescu, mesaj războinic înainte de Farul – FCSB, meci crucial pentru play-off: „Avem șanse mari să câștigăm dacă se întâmplă asta!”

Prezent la Gala Mari Sportivi ProSport, „Baciul” a fost cu gândul tot la echipa sa, Farul, care în acest weekend joacă un meci extrem de important, cu FCSB.

Partida ar putea cântări decisiv la finalul sezonului regulat, când se trage linie pentru a stabili echipele participante în play-off.

Conștient de miza întâlnirii, Gică Popescu știe că elevii lui Zicu trebuie să se agațe de orice pentru a câștiga, astfel că nu s-a ferit să spună că își dorește ca jucătorii lui Gigi Becali să vină obosiți la jocul de duminică, după deplasarea de la Belgrad.

„Farul e una dintre activitățile pe care le fac cu drag, cu plăcere. Pun mult suflet și sunt foarte bucuros când avem și rezultate.

(n.r. Despre Farul – FCSB) Este foarte multă lume care face această greșeală și o consideră pe FCSB ieșită din cursa pentru play-off. O echipă cu jucători așa cum are FCSB este periculoasă cât timp matematica le permite să spere la un loc în play-off. Eu cred că va face parte din primele 6 echipe, deoarece e o echipă cu, poate, cei mai valoroși jucători din Liga 1, o echipă care a dominat campionatul în ultimii trei ani. Chiar dacă a avut aceste rezultate proaste, pentru nivelul cu care ne-a obișnuit, e o echipă care oricând poate să facă rezultate.

Le urez să vină obosiți la Constanța (n.r. după deplasarea de la Belgrad), pentru că avem șanse mai mari să câștigăm dacă sunt obosiți”, a declarat Gică Popescu, la Gala Mari Sportivi ProSport.

Farul și FCSB se luptă pentru calificarea în play-off

Înaintea etapei 18 din Superliga, Farul și FCSB sunt despărțite în clasament de cinci puncte.

Constănțenii ocupă locul 6, ultimul calificant în play-off, pe când campioana en-titre se luptă în continuare să „își ia mersul”, fiind abia pe poziția 10.

FCSB nu a reușit să obțină în acest sezon de Superliga decât cinci victorii și șase rezultate de egalitate, în primele 17 etape.

Partida dintre Farul Constanța și FCSB va avea loc duminică, de la ora 20:30.