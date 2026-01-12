Mbappé, despre plecarea lui Alonso de la Real Madrid: „A fost scurt, dar a fost o plăcere”

„A fost scurt, dar a fost o plăcere să joc pentru tine și să învăț de la tine. Mulțumesc că mi-ai acordat încrederea ta încă din prima zi. Te voi păstra în amintire ca pe un antrenor cu idei clare și care cunoaște extrem de multe despre fotbal. Mult succes în următorul capitol al carierei tale”, a scris Mbappé, într-o poveste publicată la două ore după comunicatul clubului.

Xabi Alonso, 44 de ani, a ajuns la Real Madrid pe 1 iunie 2025, iar colaborarea cu Mbappé, 27 de ani, s-a dovedit foarte productivă din punct de vedere ofensiv.

Sub conducerea sa, Mbappé a marcat 30 de goluri în 26 de meciuri în toate competițiile:

– 1 gol în 3 meciuri de Cupa Mondială a Cluburilor

– 18 goluri în 18 meciuri de La Liga

– 9 goluri în 5 meciuri de Liga Campionilor

– 2 goluri într-un meci de Cupa Regelui

Real Madrid a anunțat luni seară că se desparte „de comun acord” cu antrenorul spaniol Xabi Alonso.

Decizia vine după ce Real a pierdut finala Supercupei Spaniei, cu Barcelona, duminică noapte, scor 2-3, la Djedda, în Arabia Saudită.