Xabi Alonso a părăsit Real Madrid după șapte luni. Álvaro Arbeloa, noul antrenor

Real Madrid a anunțat oficial, luni seară, plecarea antrenorului Xabi Alonso, după înfrângerea suferită duminică seara în fața rivalei FC Barcelona, în finala din Supercupa Spaniei. Álvaro Arbeloa a fost numit noul antrenor al clubului din Madrid
VALENCIA, SPAIN - SEPTEMBER 23: Xabi Alonso head coach of Real Madrid sitting on the bench during the LaLiga EA Sports match between Levante UD and Real Madrid CF at Ciutat de Valencia on September 23, 2025 in Valencia, Spain. Jose Hernandez / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
12 ian. 2026, 19:47, Sport

Într-un comunicat oficial, Real Madrid a precizat că Xabi Alonso părăsește echipa de comun acord.

„Xabi Alonso va avea întotdeauna dragostea și admirația întregului madridismo, fiind o legendă a clubului și reprezentând valorile noastre. Real Madrid va fi întotdeauna casa sa”, a precizat clubul.

Clubul mulțumește, de asemenea, lui Alonso și staffului său pentru „munca și devotamentul în această perioadă” și le urează „mult succes în această nouă etapă a vieții lor”.

Real Madrid a anunțat și noul antrenor al primei echipe, acesta Álvaro Arbeloa. Acesta a preluat conducerea primului team după ce a condus echipa Castilla din 2020 și a obținut multiple titluri la nivel juvenil, inclusiv triple cu Juvenil A în 2022-2023 (Liga, Copa del Rey și Copa de Campeones) și Liga în 2024-2025.

În calitate de jucător, Arbeloa a evoluat pentru Real Madrid între 2009 și 2016, câștigând 8 trofee majore, printre care 2 Ligi ale Campionilor și un titlu de campion mondial cu naționala Spaniei în 2010.

Clubul a subliniat că Arbeloa și-a „dezvoltat toată cariera sa ca antrenor la Real Madrid și cunoaște valorile clubului”, fiind pregătit să continue tradiția succesului pe banca tehnică a echipei mari.

Această schimbare survine după o perioadă de aproximativ șapte luni în care Alonso a condus Real Madrid, fiind numit la 1 iunie 2025.

