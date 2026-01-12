Xabi Alonso a părăsit Real Madrid după șapte luni. Álvaro Arbeloa, noul antrenor

Într-un comunicat oficial, Real Madrid a precizat că Xabi Alonso părăsește echipa de comun acord.
„Xabi Alonso va avea întotdeauna dragostea și admirația întregului madridismo, fiind o legendă a clubului și reprezentând valorile noastre. Real Madrid va fi întotdeauna casa sa”, a precizat clubul.
Clubul mulțumește, de asemenea, lui Alonso și staffului său pentru „munca și devotamentul în această perioadă” și le urează „mult succes în această nouă etapă a vieții lor”.
Real Madrid a anunțat și noul antrenor al primei echipe, acesta Álvaro Arbeloa. Acesta a preluat conducerea primului team după ce a condus echipa Castilla din 2020 și a obținut multiple titluri la nivel juvenil, inclusiv triple cu Juvenil A în 2022-2023 (Liga, Copa del Rey și Copa de Campeones) și Liga în 2024-2025.
În calitate de jucător, Arbeloa a evoluat pentru Real Madrid între 2009 și 2016, câștigând 8 trofee majore, printre care 2 Ligi ale Campionilor și un titlu de campion mondial cu naționala Spaniei în 2010.
Clubul a subliniat că Arbeloa și-a „dezvoltat toată cariera sa ca antrenor la Real Madrid și cunoaște valorile clubului”, fiind pregătit să continue tradiția succesului pe banca tehnică a echipei mari.
Această schimbare survine după o perioadă de aproximativ șapte luni în care Alonso a condus Real Madrid, fiind numit la 1 iunie 2025.