Real Madrid a trimis la UEFA dovezi privind presupuse acte de rasism la adresa lui Vinícius Jr.

„Real Madrid C. F. anunță că astăzi a transmis către UEFA toate dovezile disponibile privind incidentele care au avut loc marți, 17 februarie, în timpul meciului din Liga Campionilor disputat la Lisabona împotriva lui SL Benfica”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Gruparea madrilenă a precizat că a colaborat activ cu forul continental în cadrul anchetei deschise după presupusele acte de rasism din timpul partidei.

„Clubul nostru a colaborat activ cu investigația deschisă de UEFA în urma episoadelor inacceptabile de rasism trăite în timpul acelui meci”, se mai menționează în comunicat.

Real Madrid și-a exprimat, de asemenea, aprecierea pentru susținerea primită de Vinícius Júnior din partea comunității fotbalistice internaționale.

„Real Madrid apreciază sprijinul unanim, susținerea și afecțiunea pe care jucătorul nostru Vinicius Jr. le-a primit din toate zonele comunității fotbalistice globale”, se mai arată în comunicat.

În încheiere, clubul și-a reafirmat angajamentul ferm împotriva discriminării.

„Real Madrid va continua să lucreze, în colaborare cu toate instituțiile, pentru a eradica rasismul, violența și ura în sport și în societate”, mai precizează clubul.

UEFA urmează să analizeze dovezile prezentate în zilele următoare. În funcție de concluziile anchetei, Benfica ar putea risca sancțiuni financiare sau chiar închiderea parțială a stadionului.

Scandalul a izbucnit în minutul 50, imediat după golul marcat de Vinícius Júnior. În imaginile difuzate ulterior se observă cum Gianluca Prestianni îi spune ceva brazilianului, acoperindu-și gura cu tricoul. Atacantul madrilen a mers imediat la arbitrul François Letexier, reclamând o insultă rasistă.

Arbitrul a activat protocolul anti-rasism al UEFA, iar partida a fost întreruptă aproximativ 10 minute.