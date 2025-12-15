Farul-UTA și Unirea Slobozia-FCSB încheie luni etapa a 20-a a Superligii

Partida Farul Constanța – UTA Arad se joacă de la ora 17.30.

Constănțenii au în acest seson pe teren propriu cinci victorii, două remize și doar două înfrângeri, în timp ce arădenii au câștigat patru dintre ultimele cinci jocuri disputate în SuperLigă și se află pe loc de play-off, scrie LPF în avancronica meciului.

În cazul în care va fi utilizat în meciul de luni, Alexandru Ișfan va bifa meciul cu numărul 150 în SuperLigă, competiție în care a marcat de 15 ori și a oferit șapte pase gol.

De la revenirea arădenilor pe prima scenă în 2020, Farul și UTA s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 13 ori, de două ori au câștigat constănțenii, de trei ori s-au impus oaspeții din acest meci, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

LPF notează că, în perioada în care au activat ca jucători, Ianis Zicu și Adrian Mihalcea au fost colegi la Dinamo timp de trei sezoane ( 2000-2001, 2001-2002, 2004-2005).

Meciul Unirea Slobozia – FCSB este programat de la ora 20.30.

În 21 septembrie 2025, Unirea – Petrolul 1-0, a fost ultima victorie reușită de ialomițeni în campionat. Au urmat o remiză (1-1 cu Farul, deplasare) și opt înfrângeri la rând, dintre care cinci la limită.

Cinci succese, trei rezultate de egalitate și doar o partidă pierdută (1-2 cu Metaloglobus) au înregistrat bucureștenii în precedentele nouă jocuri disputate în SuperLigă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de trei ori, fiecare a reușit câte o victorie, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Partida va fi una specială pentru Andrei Prepeliță, care a evoluat timp de patru sezoane în tricoul roș-albastru (2011-2012 / 2014-2015). A câștigat de trei ori titlul cu FCSB, alături de care a evoluat și în cupele europene (30 jocuri / un gol), inclusiv în grupele UCL.