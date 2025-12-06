Prima pagină » Sport » Derby în Superligă. FCSB-Dinamo, sâmbătă, de la ora 20.30. Măsurile anunțate de Jandarmerie

Derby în Superligă. FCSB-Dinamo, sâmbătă, de la ora 20.30. Măsurile anunțate de Jandarmerie

Este derby sâmbătă în Superligă. De la ora 20.30, Arena Națională găzduiește un nou episod din „Clasicul României”, FCSB-Dinamo. Jandarmeria anunță că 26 de suporteri gazdă și 31 de suporteri oaspeți se află sub interdicția participării la meciurile de fotbal.
Derby în Superligă. FCSB-Dinamo, sâmbătă, de la ora 20.30. Măsurile anunțate de Jandarmerie
Foto: LPF
Cosmin Pirv
06 dec. 2025, 08:05, Sport

Arena Naţională, stadion inaugurat în 2011, va găzdui cel de-al 34-lea duel dintre cele două echipe în toate competiţiile, cei mai mulţi spectatori înregistrându-se pe 17 mai 2012 (49.759 spectatori, FCSB – Dinamo 3-2), scrie LPF în vancronica partidei.

În 18 octombrie 2025, Metaloglobus-FCSB 2-1, a fost singura înfrângere suferită de roș-albaștri în ultimele opt runde, în rest au cinci succese și două remize.

Patru victorii, patru rezultate de egalitate și doar o partidă pierdută (1-2 cu Oțelul) este palmaresul înregistrat de roș-albi în campionatul curent din postura de vizitatori.

Înaintea partidei de sâmbătă, Dinamo este pe locul 3 în clasament, cu 34 de puncte, iar FCSB pe 9, cu 24 de puncte.

Măsuri anunțate de jandarmi

Jandarmeria Capitalei a anunțat că va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la și de la stadion, precum şi pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei.

Spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 18.30, doar pe baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator, alături de un document de identitate în format fizic sau electronic. Accesul suporterilor echipei FCSB în complexul sportiv se va face prin bd. Basarabia și str. Maior Ion Coravu, pentru Tribuna I, Tribuna II și pentru Peluza II Sud, în timp ce accesul suporterilor echipei Dinamo se va face prin bd. Pierre de Coubertin, pentru Peluza I Nord.

„Din rațiuni de siguranță, recomandăm suporterilor oaspeți să nu poarte și să nu afișeze însemne ale echipei FC DINAMO 1948 BUCUREȘTI în alte zone ale stadionului, decât cea din Peluza I Nord, care este special destinată acestora”, transmit jandarmii.

Un număr de 26 de suporteri gazdă și 31 de suporteri oaspeți se află sub interdicția participării la meciurile de fotbal, sens în care posibila lor încercare de a intra în incinta arenei sportive constituie infracțiune

Pentru acest meci de fotbal, din rațiuni de siguranță, Jandarmeria anunță că vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor și persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât și a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare.

Tot sâmbătă, în Superligă, de la ora 17.00, este programată partida FK Csikszereda – FC Argeș.

Recomandarea video

Scutul de protecție de la Cernobîl, lovit în februarie de o dronă, nu mai blochează radiațiile și necesită reparații majore, anunță AIEA
G4media
Revine apa în Prahova, de la ora 23.00, deocamdată doar la toaletă. A fost emis mesaj Ro Alert
Gandul
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
„Cadoul” de ziua lui Grindeanu făcut de opoziție: moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan și de „progresiștii” USR
Libertatea
Aceste zodii sunt favorizate de univers în decembrie! Sărbătorile le aduc noroc și surprize neașteptate
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor