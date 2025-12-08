Farul Constanța încheie sezonul regulat din Superliga feminină de fotbal cu o victorie categorică

Farul Constanța, campioană în precedentele două sezoane din Superliga feminină, a bifat a 11-a victorie a sezonului, în 14 etape.

În meciul disputat luni la prânz, pe teren propriu, pentru Farul au marcat Bălăceanu (5’, 50’), Chiper (54’, 68’, 80’), Ivanova (58’, 65’), Stancu (77’).

Farul încheie pe primul loc în clasament sezonul regulat din Superliga feminină, cu 35 de puncte. Olimpia Cluj, cu 29 de puncte, și Csikszereda Miercurea Ciuc, cu 28 de puncte, completează podiumul provizoriu.

Politehnica Timișoara, cu 27 de puncte, este cea de-a patra echipă care intră în playoff.

Gloria Bistrița (15 puncte), Unirea Alba Iulia (11p), Olimpia Gherla (10p) și Vasas Odorhei (5p) completează ierarhia primei ligi de fotbal feminine, la final de sezon regulat. Acestea vor evolua în play-out.

Play-off-ul și play-out-ul se dispută în format tur-retur, echipele pornind cu punctele deja acumulate din prima fază a campionatului.

Competiția se va relua în 2026.