Prima pagină » Sport » Farul Constanța încheie sezonul regulat din Superliga feminină de fotbal cu o victorie categorică

Farul Constanța încheie sezonul regulat din Superliga feminină de fotbal cu o victorie categorică

Farul Constanța, campioana en-titre, a încheiat sezonul regulat din Superliga feminină de fotbal cu o victorie pe teren propriu, împotriva penultimei clasate, Olimpia Gherla, scor 8-0. Farul își asigurase, deja, locul întâi la finalul sezonului regulat.
Farul Constanța încheie sezonul regulat din Superliga feminină de fotbal cu o victorie categorică
Sursă foto: Facebook / Farul Constanța
Petre Apostol
08 dec. 2025, 14:33, Sport

Farul Constanța, campioană în precedentele două sezoane din Superliga feminină, a bifat a 11-a victorie a sezonului, în 14 etape.

În meciul disputat luni la prânz, pe teren propriu, pentru Farul au marcat Bălăceanu (5’, 50’), Chiper (54’, 68’, 80’), Ivanova (58’, 65’), Stancu (77’).

Farul încheie pe primul loc în clasament sezonul regulat din Superliga feminină, cu 35 de puncte. Olimpia Cluj, cu 29 de puncte, și Csikszereda Miercurea Ciuc, cu 28 de puncte, completează podiumul provizoriu.

Politehnica Timișoara, cu 27 de puncte, este cea de-a patra echipă care intră în playoff.

Gloria Bistrița (15 puncte), Unirea Alba Iulia (11p), Olimpia Gherla (10p) și Vasas Odorhei (5p) completează ierarhia primei ligi de fotbal feminine, la final de sezon regulat. Acestea vor evolua în play-out.

Play-off-ul și play-out-ul se dispută în format tur-retur, echipele pornind cu punctele deja acumulate din prima fază a campionatului.

Competiția se va relua în 2026.

Recomandarea video

Un tribunal din Beijing acordă despăgubiri de 3,3 milioane de dolari familiilor a opt victime ale zborului MH370 al Malaysia Airlines
G4media
Cele 3 zodii pentru care anul 2026 vine cu schimbări profunde. Pentru acești nativi va fi sezonul transformărilor
Gandul
Cum arată cuibușorul de nebunii în care Rodica Stănoiu se ascundea cu 'puiuțul' mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă 'renăscuse' lângă iubit
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
De ce noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu se înțelege cu Nicușor Dan
Libertatea
Anticiclonul care va pune stăpânire pe România în decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun şi Revelion?
CSID
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor