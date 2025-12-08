Prima pagină » Sport » Finala Cupei României la rugby va avea loc pe 20 decembrie, la București

Finala Cupei României la rugby va avea loc pe 20 decembrie, la București

Federația Română de Rugby a anunțat luni data și ora de disputare pentru finala Cupei României. Finala este programată pe 20 decembrie, de la ora 12:00, pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” din București.
Meciul de rugby dintre SCM Timisoara si CSM Stiinta Baia Mare contand pentru etapa a V-a din Cupa Romaniei, disputat pe stadionul Gheorghe Rascanu din Timisoara, sambata, 1 noiembrie 2025. EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAXFOTO
Petre Apostol
08 dec. 2025, 13:04, Sport

SCM USV Timișoara și CSM Știința Baia Mare se vor întâlni în finala Cupei României la rugby.

Federația Română de Rugby a anunțat că biletele pentru finala Cupei României vor fi puse în vânzare în cursul zilei de luni pe platforma bilete.ro.

SCM USV Timișoara a ajuns în finală după ce a trecut de Dinamo București, în semifinale, scor 13-3.

CSM Știința Baia Mare a trecut de Steaua București, în semifinale, scor 21-19.

Semifinalele au avut loc pe 29 noiembrie. În sezonul regulat, Baia Mare a încheiat pe locul 2, iar Timișoara – pe locul 4.

În sezonul trecut, câștigătoarea Cupei României la rugby a fost CS Dinamo București, care a cucerit trofeul învingând pe CSM Știința Baia Mare în finală, cu scorul de 29-24.

