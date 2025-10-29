Rugby. 37 de jucători convocați în lotul României pentru meciul cu Canada, primul test din noiembrie

Stafful tehnic al echipei naționale de rugby a României a anunțat miercuri un lot de 37 de jucători convocați pentru partida cu Canada, primul meci din seria de trei teste World Rugby reunite sub titulatura „Games Trilogy”, programate în luna noiembrie, la București.

„Stejarii” vor înfrunta Canada (8 noiembrie), SUA (15 noiembrie) și Uruguay (22 noiembrie), toate partidele urmând să se dispute pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:00.

Naționala va intra în cantonament pe 1 noiembrie

Pentru debutul cu Canada, lotul convocat cuprinde 22 de înaintași și 15 jucători de treisferturi, urmând ca în perioada următoare să se alăture echipei și alți sportivi aflați momentan în recuperare medicală.

Naționala va intra în cantonament pe 1 noiembrie la București, antrenamentele fiind programate pe Stadionul Cotroceni.

„Obiectivul principal al acestui an a fost calificarea la Cupa Mondială de Rugby. Știu că în acest moment sportul din România se confruntă cu mari probleme financiare din cauza contextului politic, însă am încercat să aducem, să avem cea mai bună echipă pentru aceste meciuri.

Focusul nostru este să ne regăsim din nou încrederea în noi ca jucători, ca echipă, ultimii doi ani cu excepția meciurilor din această vară, au fost ok și vrem să continuăm să construim pentru următoarea Cupă Mondială.

Avem nevoie ca toți oamenii să fie uniți, de la jucătorii care își pun tricoul și joacă, la cei care vor fi în tribune. Trebuie să regăsim mândria de a juca pentru Stejari și asta e misiunea mea și a staffului tehnic să îi pregătim cât mai bine și să le dăm soluții. Foarte mulți jucători au revenit la echipa națională și asta devine foarte interesant pentru viitor”, a declarat David Gérard, antrenorul principal al României.

Lotul extins al României:

Linia I:

Alexandru Savin (CS Rapid)

Iulian Hartig (CS Dinamo)

Joji Sikote (SCM USV Timișoara)

Ovidiu Cojocaru (CSM Știința Baia Mare)

Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara)

Robert Irimescu (West Harbour, Australia)

Ștefan Buruiană (Castres)

Cosmin Manole (CS Dinamo)

Gheorghe Gajion (Mont de Marsan)

Thomas Crețu (Dax)

Vasile Balan (CSA Steaua)

Linia a II-a:

Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare)

Matthew Tweddle (CSA Steaua)

David Trăușan (SCM USV Timișoara)

Andrei Mahu (Massy)

Ionuț Donici (CSA Steaua)

Linia a III-a:

Dragoș Ser (SCM USV Timișoara)

Cristi Boboc (CSA Steaua)

Cristi Chirica (CS Dinamo)

Adrian Mitu (SA XV Charente)

Kemal Altinok (SCM USV Timișoara)

Vlad Neculau (SCM USV Timișoara)

Mijlocași la grămadă:

Alin Conache (CSA Steaua)

Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara),

Toma Mîrzac (CSM Știința Baia Mare)

Mijlocași la deschidere:

Hinckely Vaovasa (CS Dinamo)

Dănuț Jipa (CS Rapid)

Aripi:

Tevita Manumua (SCM USV Timișoara),

Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara),

Tangimana Fonovai (CS Dinamo)

Centri:

Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare),

Mihai Graure (CS Dinamo),

Atila Septar (Nissa),

Gabriel Pop (CS Rapid),

Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara)

Fundași:

Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare),

Ovidiu Neagu (SCM USV Timișoara)

Staff tehnic:

David Gérard – antrenor principal;

Raphael Saint-André – antrenor secund (atac și treisferturi);

Benjamin Lapeyre – antrenor secund (apărare și skills);

Juan Pablo Orlandi – antrenor secund (înaintare);

Michael Dallery – preparator fizic;

Paul Cere – preparator fizic asistent și data scientist;

Daniel Carpo – preparator fizic și data scientist;

Petra Melinte – medic;

Marius Todosi și Andrei Diaconeasa – kinetoterapeuți;

Gilles Soirat și Fabian Bunu – analiști video.

La pregătiri se vor alătura și Sergiu Puescu și Eduard Cioroabă (CS Dinamo), precum și Mariano Radu, Rareș Mîrzac, Bogdan Andreica, Alexander Dinu, Ștefan Cojocariu și Cristi Bumbac (CS Rapid), ultimul aflat în recuperare.