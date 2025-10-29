Rugby. 37 de jucători convocați în lotul României pentru meciul cu Canada, primul test din noiembrie

Stafful tehnic al echipei naționale de rugby a României a anunțat miercuri un lot de 37 de jucători convocați pentru partida cu Canada, primul meci din seria de trei teste World Rugby reunite sub titulatura „Games Trilogy”, programate în luna noiembrie, la București.
„Stejarii” vor înfrunta Canada (8 noiembrie), SUA (15 noiembrie) și Uruguay (22 noiembrie), toate partidele urmând să se dispute pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:00.
Pentru debutul cu Canada, lotul convocat cuprinde 22 de înaintași și 15 jucători de treisferturi, urmând ca în perioada următoare să se alăture echipei și alți sportivi aflați momentan în recuperare medicală.
Naționala va intra în cantonament pe 1 noiembrie la București, antrenamentele fiind programate pe Stadionul Cotroceni.
„Obiectivul principal al acestui an a fost calificarea la Cupa Mondială de Rugby. Știu că în acest moment sportul din România se confruntă cu mari probleme financiare din cauza contextului politic, însă am încercat să aducem, să avem cea mai bună echipă pentru aceste meciuri.
Focusul nostru este să ne regăsim din nou încrederea în noi ca jucători, ca echipă, ultimii doi ani cu excepția meciurilor din această vară, au fost ok și vrem să continuăm să construim pentru următoarea Cupă Mondială.
Avem nevoie ca toți oamenii să fie uniți, de la jucătorii care își pun tricoul și joacă, la cei care vor fi în tribune. Trebuie să regăsim mândria de a juca pentru Stejari și asta e misiunea mea și a staffului tehnic să îi pregătim cât mai bine și să le dăm soluții. Foarte mulți jucători au revenit la echipa națională și asta devine foarte interesant pentru viitor”, a declarat David Gérard, antrenorul principal al României.
Linia I:
Linia a II-a:
Linia a III-a:
Mijlocași la grămadă:
Mijlocași la deschidere:
Aripi:
Centri:
Fundași:
Staff tehnic:
La pregătiri se vor alătura și Sergiu Puescu și Eduard Cioroabă (CS Dinamo), precum și Mariano Radu, Rareș Mîrzac, Bogdan Andreica, Alexander Dinu, Ștefan Cojocariu și Cristi Bumbac (CS Rapid), ultimul aflat în recuperare.